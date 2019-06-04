Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ile bağımsız adayların bayramını tebrik etti