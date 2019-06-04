Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatmak kimsenin haddi değil, yargı önünde hesabını verecekler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK’nin komuta kademesi, ramazanın son iftarını Irak sınırının sıfır noktasındaki askerlerle yaptı.

Geceyi Pençe Harekatı’nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri’nde geçiren Akar, "Irak’ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatlarda son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de 11 teröristi etkisiz hale getirdik. Böylece 27 Mayıs’tan beri 64 terörist etkisiz hale geldi" dedi.

Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirterek "Bununla ilgili çalışmalarımız ayrıntılı bir şekilde sürüyor. Kara, Hava Kuvvetlerimizin asli görevi bu. Gece gündüz demeden başta Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ve tüm sıralı komutanlar, subay, astsubayımız bu işle ilgilenmektedir" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesini general, subay, astsubay, uzman erbaş, er ayrımı olmaksızın bir bütün olarak diğer güvenlik güçleriyle omuz omuza vererek sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti: "Bu birlikteliğimize bazıları yalan yanlış konuşmalarla zarar vermeye çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, komuta yapısına, generallerine, subaylarına, astsubaylarına dil uzatmak kimsenin haddi değil. Bu şekilde konuşanlar yargı önünde bunun hesabını verecekler. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yapılması gereken neyse hukuk çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Burada gece gündüz, dağ tepe demeden bu faaliyetleri takip eden, planlayan, komuta eden generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler."