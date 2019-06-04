Bahçeli YSK kararını değerlendirdi: 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor

MHP lideri Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerle ilgili aldığı kararı 'anlaşılması zor' olarak niteledi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Bayram namazı çıkışında konuşan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Bu tür davranışların anlaşılması zordur. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Soruşturmaya muhatap olanların haklılığı ya da haksızlığı belirlenmeden 'Gelin seçimi bareber yapıyoruz' demek, siyaseten tartışılır. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor..."

Bahçeli ayrıca "Mitili nereye serdiğimizi bulamıyorlar" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'Ya yeni bir hal ya izmihlal' açıklamasını da değerlendiren Bahçeli, "Davutoğlu beyefendi ne yapacaktır? 103 tane parti var, '104.'sü de ben olayım' diyorsa yolu açık olsun" diye konuştu.