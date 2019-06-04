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09:31 04 Haziran 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Geri adım atmamız söz konusu değil

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Türkiye
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    Bayram namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerle ilgili olarak, "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

    * ('Bayramlaşma rekoru oldu mu?' sorusuna) 30 binin üzerine çıkmadık mı? Demek ki bayram namazına alışman lazım. 30 binin üzerinde olduğunu arkadaşlar söylüyorlar. Aksatmadan bayramlaşmamızı yapmış olduk. Bu da öyle zannediyorum ki anlamlı bir buluşma oldu. Her şeyden önce, Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabbimin bizleri kavuşturmasını özellikle niyaz ediyorum. Alem-i İslam'ın, tüm insanlığın birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum.

    Erdoğan basın mensuplarına börek dağıttı.
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Erdoğan basın mensuplarına börek dağıttı.

    * (Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasına ilişkin tartışmalar) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil.

    * Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz.

    * Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir.

    * Amerika'nın terör örgütlerine desteği üzüntü verici.

    * ('Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları, tekrar YSK kararı ile görev alacaklar 23 Haziran'da. Bununla ilgili değerlendirmeniz var mı?' sorusuna) Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK'ye bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur.

    Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK'ye aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak tüm bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK'nin gerekse YSK'nın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır.

     

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