AK Partili Ünal: Yıldırım- İmamoğlu canlı yayını için bayramdan hemen sonra temas gerçekleştireceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun birlikte kameralar karşısına geçeceği ortak canlı yayına ilişkin, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valiliği önündeki resmi bayramlaşma törenine katıldı.
Ünal, resmi bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ile CHP arasındaki ortak yayın görüşmelerine ilişkin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.
Altay'ın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ifade eden Ünal, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra Sayın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını, bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.
Ünal, Yeni Akit yazarı Murat Alan'ın bir tartışma programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan generaller hakkındaki sözlerine ilişkin soru üzerine, bu konuda hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından hem de parti sözcülerinin gerekli açıklamaları yaptığını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığının da duyduğu rahatsızlığı ifade ettiğine dikkati çeken Ünal şunları kaydetti: "Bir televizyon programında kahraman ordumuza karşı, askerlerimize karşı kullanılan bu ifadeler hiçbir şekilde kabul edilemez. Üstelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirmiş kahraman ordumuza, şu anda Pençe Harekatı'nı gerçekleştiren askerlerimize, generallerimize dönük kullanılan bu ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından hem parti sözcümüz tarafından hem de Milli Savunma Bakanlığımız tarafından en sert şekilde kınanmıştır. Bu konuda da gerekli hukuki sürecin başlayacağı duyurulmuştur."
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