300 torunu bayramını kutlamak için sıraya girdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 'Hamo Ağa' olarak bilinen İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan’ın 300 torunu, dedelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlamak için sıraya girince uzun bir kuyruk oluştu.

Bismil ilçesinde 4 eşi, 56 çocuğu ve 300’den fazla torunu bulunan 'Hamo Ağa' lakaplı Mehmet Arslan, torunlarıyla bayramlaşması ilginç görüntülere sahne oldu.

Bayramlaşma esnasında Arslan'ın evinin önünde 300 torunu uzun bir kuyruk oluşturdu.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramını kutlayarak, çocukları ve 300 torununun ölene kadar devletin yanında olduğunu söyledi.

Arslan, “Bugün bayram günü, 300 torunum ile bayramlaştık, çok mutluyuz. Çocuklarım ve torunlarım ile burada bayramlaşmaktan mutluyum. Allah onlara nice bayramlar görmek nasip etsin, onları bağışlasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bayramını kutluyorum. Allah onun yardımcısı olsun. Hepimiz beraberiz. Ben, çocuklarım ve torunlarım ölüme kadar Cumhurbaşkanı'nın yanındayız, Allah yardımcısı olsun” dedi.