Gaziantep Valiliği'nden 'Keşke o gün savaşı kaybetseydik' diyen imam hakkında açıklama

Gazintep Valiliği, bayram hutbesi sırasında Kurtuluş Savaşı ile ilgili "Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler. Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik” diyen imam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki İyinacar Camii'nde bayram hutbesi sırasında bir imam, "Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1.İnönü’de şöyle zafer kazandılar, 2.İnönü’de şöyle zafer kazandılar. Sakarya’da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler. Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valiliği, bayram vaazında " İnönü'de, Sakarya'da şöyle zafer kazandık, böyle zafer kazandık. Hepsi yalan. Keşke o savaşı kaybetseydik, sonra kazanıp Osmanlı'yı yeniden kurardık" diyen İyinacar Cami imamı hakkında soruşturma başlattı.#dokuz8/@muratgures27 pic.twitter.com/9hemMx6MaO — dokuz8HABER (@dokuz8haber) June 4, 2019

​Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesinin ardından Gaziantep Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada imamla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisinde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yeralan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BASIN AÇIKLAMASI

İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisinde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yeralan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır. — Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) 4 Haziran 2019

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