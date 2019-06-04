Vedat Milor: Program, kanal patronunun restoranlarını arka arkaya eleştirdiğim için sonlandırıldı

Duvar'ın aktardığına göre Milor, dün gece takipçilerinin sorularına cevap verdi. Bir takipçisi de ünlü gurmeye programının neden kaldırıldığını sordu. Milor ise, "Programın yayınlandığı kanalın patronunun restoranlarını arka arkaya eleştirdiğim için sonlandırıldı" dedi.
Takipçim TV programımın neden sonlandırıldığını sormuş. Artık tanıdığınız Selman Bey de araya girip aşağıdaki yanıtı vermiş. Programın yayınlandığı kanalın patronunun restoranlarını arka arkaya eleştirdiğim için sonlandırıldı. Erdemli olmak kolpa ise haklısınız. https://t.co/fF2Ga6oynq— Vedat Milor (@vedatmilor) June 3, 2019
Milor'un NTV'de sunduğu 'Tadı Damağında' isimli programı Ekim 2016'da yayından kaldırılmıştı.
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