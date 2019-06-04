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17:10 04 Haziran 2019
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (195)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “İmamoğlu’nun beyni bu milletin emrinde değil“ dedi. 

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programında 23 Haziran’da gerçekleşecek İstanbul seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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    © REUTERS / Murad Sezer
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    Canikli, Giresunluların İstanbul’da nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek, Giresun’un milli kahramanı Topal Osman Ağa'dan örnek verdi. Canikli, “Topal Osman Ağa’nın Kurtuluş Savaşı döneminde Pontuslulara karşı, bu bölgeyi Pontuslulaştırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelenin bir benzeri şu anda yine biz torunları tarafından bu mücadelenin verilmesiyle karşı karşıyayız. Daha doğrusu böyle bir yükle, böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız. O zaman Topal Osman Ağa hangi amaçla kime karşı bu mücadeleyi vermişse şimdi de aynı hain projeyi hayata geçirmek isteyenlere karşı o projeyi inşallah biz akamete uğratmak için Giresunlular olarak bu çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. 

    'PROJE OLDUĞU ORTADA'

    CHP
    © AA /
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    Projenin detayında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun olduğunu ifade eden Canikli, şöyle devam etti: 

    “Yani hiç gerçekle alakası olmayan yönünü, olmayan daha doğrusu yönünü cilalayıp, parlayıp, kamuoyuna aktardılar, yansıttılar ve kamuoyunu ikna etmeyi de belli ölçüde başarılı oldular. Ama artık bütün o ilk andaki şaşkınlık, karışıklık ortadan kalkınca, ne olup bittiğini millet sorgulamaya başlayınca gerçeklerle yüz yüze geldik, herkes geldi, gelmeye başladı. Artık onların özel yetiştirilmiş, bu amaç için koçbaşı olarak kullanılmak üzere yetiştirilmiş özel bir proje olduğu bugün ayan beyan ortada.” 

    İmamoğlu’na ağır suçlamalarda bulunmalarına rağmen çıkıp hiçbirini yalanlamadığını söyleyen Canikli, “Yani Yunan medyasında olan biten olayları 'ya olur mu ne alakası var, işte onlarla benim hiçbir alakam yoktur, o ziyaretlerimin amacı budur ya da Makarios’un heykelini dikmemin amacı budur. Tabii aynı şekilde Papandreu’nun kendisini özel olarak ziyarete gelmesinin amacı budur' diye makul, mantıklı herkes tarafından kabul edilebilecek açıklamalar yapması gerekiyor ama tık yok" şeklinde konuştu. 

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    © AA /
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    Canikli, “Beyni bu milletin emrinde değil, çıkıp bunu bile söylemiyor. Olur mu öyle şey, ben her şeyimle Türk milletine aitim demiyor, diyemiyor. Sadece bu konuyla ilgili sorulan soruları geçiştirerek, olayı kapatmaya çalışıyor” dedi. 

    Canikli, İstanbul’da yaşayan Giresunlulara büyük bir görev düştüğünü kaydederek, “Bir kez daha bu millet için ne yapılması gerekiyorsa elbette hemşehrilerimiz onu yapmaya hazır. Topal Osman Ağamız ne yapmışsa, Pontuslulara karşı hangi mücadeleyi vermişse, onların bu topraklarda tekrar yeşermemesi için, hayat bulmaması için, işgal edilmemesi için hangi mücadeleyi vermişse, hangi yaklaşımla hareket etmişse, hangi kahramanlık duygularıyla hareket etmişse şimdi Giresunlular da, Topal Osman Ağa’nın torunları da yine aynı amacı, aynı hain projeyi ortadan kaldırmak için bu mücadeleyi verecek inşallah” ifadelerini kullandı. 

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    Bir gazetecinin sandık başkanlarına ilişkin sorusu üzerine Canikli, şunları söyledi: 

    “Üzerinde şüphe ve şaibe olan isimlerin tekrar 23 Haziran’da yapılacak seçimde görevlendirilmeleri doğru değil, uygun değil. Bununla ilgili soruşturmalar henüz sonuçlanmamış, yargı aşaması devam ediyor ama tedbir olarak bunların el çektirilmesi gerekir ama bunda neden ısrar ediliyor anlamakta mümkün değil. AK Parti olarak gerekli itirazları yaptık.” 

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (195)
    Etiketler:
    Giresun, İstanbul, seçim, 23 Haziran İBB seçimleri, 23 Haziran, Pontus, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Nurettin Canikli
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