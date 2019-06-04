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18:42 04 Haziran 2019
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    Soylu Trabzon’da protesto edildi

    © İHA /
    Türkiye
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    Bayramlaşma etkinlikleri için CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile aynı saatte Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu bekleyen yurttaşlar tarafından hava limanında protesto edildi.

    Trabzonlular Ekrem İmamoğlu’nu havalimanında beklerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anlarda havalimanına geldi. Soylu “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganı ile protesto edildi.

    Cumhuriyet'in haberine göre, bir vatandaşın Soylu'ya "Akıllı ol Soylu" dedikten sonra Soylu'nun vatandaşa "Artistlik yapma" dediği görüldü. 

    SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA 

    © AA / Mehmet Eser
    Soylu: Ekrem Bey sinirli son zamanlarda, demin de bir çocuğu tokatladı
    Protesto ile ilgili açıklama yapan Soylu, şunları söyledi: 

    Havalimanında indim. 20-25 kişi beni orada karşıladılar. Oradan buraya gelmek üzere hareket etmek üzereydik. CHP adayını bekleyen ekip orada bekliyor. Adım attığımda oradan bir söz geldi. 'Akıllı ol' Süleyman Soylu diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Allah şahit size hiçbir yanlışımız olmadı.

    Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradaden hiçbir zaman geri adım atmadık. Üzüldüğümü söylemek istiyorum.

    Hiçbir zaman Trabzon istismarcılığı ortaya koymadım. Şunu ifade etmek istiyorum. Her türlü yaygarayı ortaya koymak isteyenlere müsade etmeyin. O provokasyona gelmem. Bunu kınıyorum. Bunu yanlış buluyorum. Ayıplıyorum. İstanbul'un gücü üzerinden benim ülkemi istikrarsızlaştırmak isteyenlere izin vermeyin.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık personeliyle iftar programında bir araya geldi.
    © AA / Murat Kaynak
    Soylu: Eğer bu seçimde farklı bir sonuçla karşı karşıya kalırsak telafisi zor işlere Türkiye ev sahipliği yapar
    Bizim arkamızda Tayyip Erdoğan var, millet var... Onun arkasında ezanıma, namazıma hakaret eden canan var, nun arkasında Selahattin var, Kılıçdaroğlu var. 23 Haziran'ı Türkiye'nin bir ideolojik kavganın başlangıcı yapmak istemelerinden korkuyorum.

    Sen git 'İstanbul'da çalış, Ankara'da otur' diyor. Ekrem İmamoğlu, sana sesleniyorum. 
    Ben Gabar'a giderken, terör örgütleri beni hedef gösterirken ona karışmadın da bugün ben istediğim her yere giderim. 
    23 Haziran'da canım çıkana kadar İstanbul'da çalışacağım.

    İstanbul güçlü bir şehir ve önemli. İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değil. İstanbul Mekke'nin, Kerkük'ün, Bosna'nın, Kabil'indir.

     

    Etiketler:
    Protesto, Ekrem İmamoğlu, Trabzon, Süleyman Soylu
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