Turizm Bakanı'nın eşi, çalışanına el öptürüp dolar verirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından görüntülere tepki gösteren isimler arasında yer aldı.
CB Recep Tayyip Erdoğan dolara karşı mücadele ettiklerini söylerken, kabinesinin Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, bayramda elini öptürdüğü kişiye 100 dolar veriyor ve bunu bir de instagramda yayınlıyor. Yaptıklarının hangisini eleştireyim doğrusu ben de şaşırdım... pic.twitter.com/ulr3ZipNmg— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 4, 2019
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy tepkilerin ardından fotoğrafı sildi ve olayın bir espriden ibaret olduğunu ifade etti.
''Yaaa açıkladım espriyi ne olur yapmayın Allah aşkına Alişan dolar dağıtmış yeğenlerine bugün onu ti ye aldık... Yanımda çalışan personelime espri yaptık diye yazdım yapmayın ne olur ben o kadar salak mıyım açıklayarak koydum yine okumadan dünya kadar yazıyorsunuz... Sizlerin bu tepkilerini bilecek kadar aklım var benim... Lütfen yapmayın''
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