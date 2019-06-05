Gölcük'te, Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında 'yan bakma' kavgası: 31 Suriyeli İl Göç İdaresi'ne götürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Suriyeli sığınmacılar ile mahalle halkı arasında 'yan bakma' sebebiyle kavga çıktı. Gözaltına alınan 8 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 31 Suriyeli genç İl Göç İdaresi'ne götürüldü.
Gölcük'te Suriyeli sığınmacılar ile mahalle sakinleri arasında başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
DHA'nın aktardığı habere göre Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında 'yan bakma' sebebiyle tartışma çıktı. İhbarla olay yerine giden polis tartışmayı sonlandırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Gerginliğin devam etmesi nedeniyle taraflar arasında yeniden arbede yaşandı. Çıkan olaylar sebebiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir de olay yerine gelerek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.
Kavgaya destek verdikleri gerekçesiyle 31 Suriyeli genç, evleri boşaltılarak Kocaeli İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI SEZER'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şunları söyledi:
"Arife akşamı 3 Suriye vatandaşı ile 3 genç arasında yaşanan kavga, 1 Haziran günü Suriye vatandaşı olan kişilerle yaşanan ancak tarafların şikayetçi olmamaları nedeniyle adli takibata konu olmayan yan bakmadan kaynaklı sözlü tartışma sonucu başlayan başka bir kavgadan kaynaklanmıştır. Tarafların, Suriyelilerin evlerine yakın ve kahvelerin de bulunduğu kalabalık bir alanda tekrar karşılaşmaları sonrası çıkan kavga, evlerde kalan Suriyelilerin ve mahalle sakinlerinin de kavgaya müdahil olmaları nedeniyle büyümüş. Suriyeli vatandaşlarının evleri etrafında toplanan kalabalığın dağıtılabilmesi ve istenmeyen muhtemel başka hadiselerin önüne geçilebilmesi için, olayın kamu düzenini tehdit etme ihtimaline binaen, Gölcük Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü, kavgaya destek verdikleri düşünülen Suriye vatandaşlarının ikamet ettikleri evlerin boşaltılmasının uygun olacağını değerlendirdi. Konuyla ilgili olarak Kocaeli İl Göç İdaresi Başkanı ile irtibat kuruldu ve evlerde yaşayan 31 bekar Suriye vatandaş İl Göç İdaresi’ne sevk edilmek üzere polis merkezine getirildiler. Kavgaya karışan 5 Suriye vatandaşı ile 3 kişi hakkında ayrıca adli işlem başlatılmıştır. İfadeleri alınan vatandaşlarımız sabah 6’ya doğru serbest bırakılarak polis merkezinden ayrılmışlardır. Olayın ilk anından itibaren kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri tam anlamıyla almıştır. Bu noktada vatandaşlarımızın da sükûnet, itidal içinde davranmaları büyük önem arz etmektedir. Adli bir olaydan kaynaklı yaşanan hadiseye bahsi geçen konu bu şekliyle yaşanmıştır."
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