MSB: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 40'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.