Deniz Zeyrek'ten YSK kararına tepki: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran'da görev yapmalarına ilişkin kararına tepki gösterdi. Zeyrek, "YSK'nın haklarında suç duyurusunda bulunduğu isimlerle yola devam kararı alması insana ister istemez 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirtiyor" ifadesini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.

"Yazıya Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimini iptal kararına, 'birlikte' gerekçe yaptığı üç kategoriyi hatırlatarak başlayacağım:

1) Başkanları kamu görevlisi olmayan 754 sandık,

2) Oy sayım döküm cetveli (çetelesi) olmayan 18 sandık, oy sayım döküm cetveli (çetelesi) imzasız mühürsüz 90 sandık,

3) Oy kullanmaması gereken ama kullandığı tespit edilen 706 kişi.

Bu kategorilerin üçü de tek başına seçim iptali için gerekçe sayılmadı. YSK kararında bunlar birlikte değerlendirildiği için 'iptal' kararı verildiği savunuluyor.

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Bırakın hukuk bilgisini, en ufak bir akıl kırıntısı olan herkes, bu üç kategorinin, ancak üst üste çakıştığında birlikte değerlendirilebileceğini biliyor.

Peki bu üç kümenin kesiştiği/çakıştığı bir alan var mı? Bu sorunun yanıtını da anlatayım:

– Sandık Kurulu Başkanı kamu görevlisi olmayan sandıkların sadece 4'ünde sayım döküm cetveli imzasız. (Diğer bir deyişle sayım döküm cetveli olmayan ya da imzasız mühürsüz olan sandıkların 750'si kamu görevlilerinin olduğu sandıklar.)

– Oy kullanmaması gereken ama kullanan 706 seçmenden sadece 3'ü kurul başkanları kamu görevlisi olmayan üç sandıkta. 703'ü başkanları kamu görevlisi olan sandıklarda oy kullanmış.

Bir başka detay daha var. İmzasız mühürsüz çetelelerde kullanılan 30 bine yakın oyun 8'i hariç hepsi (asıl belge olan sayım sonuç tutanaklarına göre) doğru adrese işlenmiş. 8 oy da AK Parti'ye fazladan yazılmış.

'MASUMİYET DURUMU ORTADAN KALKMIŞTIR'

Bütün bunlara rağmen YSK kararını içselleşmek, kabullenmek isterseniz, gerekçeniz herhalde 'Kanun kanundur. Kanuna aykırı bir şekilde kamu görevlisi olmayan kurul üyelerinin bulunduğu sandıklar iptal gerekçesidir' olurdu.

Ancak bunu da 'sonuca müessir olmak'tan değil, 'tam kanunsuzluktan' gerekçe yapabilirdiniz. Bu durumda, yani YSK'nın bütün sorumluluğu sandık kurullarınave onları belirleyen ilçe seçim kurullarına yüklediği bir ortamda, beklentiniz ne olurdu?

Tabii ki iptale gerekçe yapılan sandık kurullarının ve ilgili İlçe Seçim kurulu görevlilerinin 23 Haziran seçiminde tamamen değişmesi olurdu. Peki YSK önceki gün ne yaptı?

Böyle bir değişikliğe gerek olmadığını, haklarında suç duyurusunda bulunduğu ilçe seçim kurulu görevlilerinin 23 Haziran'da da aynı görevde olabileceğini duyurdu. Adli soruşturma sürerken söz konusu şahısların masumiyet karinesine masumiyet olan inancım tam. Ancak YSK kararı (bir yargı kararı olarak) kesin

olduğundan ve o kararda o kurullar kesin bir şekilde hatalı bulunduğundan seçim hukuku açısından masumiyet durumu ortadan kalkmıştır.

YSK'nın bizzat hatalı bulduğu, haklarında suç duyurusunda bulunduğu isimlerle yola devam kararı alması insana ister istemez 'bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' dedirtiyor."