Kayıt
09:54 05 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

    Deniz Zeyrek'ten YSK kararına tepki: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (197)
    0 0 0

    Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran'da görev yapmalarına ilişkin kararına tepki gösterdi. Zeyrek, "YSK'nın haklarında suç duyurusunda bulunduğu isimlerle yola devam kararı alması insana ister istemez 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirtiyor" ifadesini kullandı.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.

    © DHA /
    CHP'den YSK'nın kararına tepki: Kusur varsa aynı başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden?
    YSK kararına tepki gösteren Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

    "Yazıya Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimini iptal kararına, 'birlikte' gerekçe yaptığı üç kategoriyi hatırlatarak başlayacağım:

    1) Başkanları kamu görevlisi olmayan 754 sandık,

    2) Oy sayım döküm cetveli (çetelesi) olmayan 18 sandık, oy sayım döküm cetveli (çetelesi) imzasız mühürsüz 90 sandık,

    3) Oy kullanmaması gereken ama kullandığı tespit edilen 706 kişi.

    Bu kategorilerin üçü de tek başına seçim iptali için gerekçe sayılmadı. YSK kararında bunlar birlikte değerlendirildiği için 'iptal' kararı verildiği savunuluyor.

    '

    Bırakın hukuk bilgisini, en ufak bir akıl kırıntısı olan herkes, bu üç kategorinin, ancak üst üste çakıştığında birlikte değerlendirilebileceğini biliyor.

    Peki bu üç kümenin kesiştiği/çakıştığı bir alan var mı? Bu sorunun yanıtını da anlatayım:

    – Sandık Kurulu Başkanı kamu görevlisi olmayan sandıkların sadece 4'ünde sayım döküm cetveli imzasız. (Diğer bir deyişle sayım döküm cetveli olmayan ya da imzasız mühürsüz olan sandıkların 750'si kamu görevlilerinin olduğu sandıklar.)

    – Oy kullanmaması gereken ama kullanan 706 seçmenden sadece 3'ü kurul başkanları kamu görevlisi olmayan üç sandıkta. 703'ü başkanları kamu görevlisi olan sandıklarda oy kullanmış.

    Bir başka detay daha var. İmzasız mühürsüz çetelelerde kullanılan 30 bine yakın oyun 8'i hariç hepsi (asıl belge olan sayım sonuç tutanaklarına göre) doğru adrese işlenmiş. 8 oy da AK Parti'ye fazladan yazılmış.

    'MASUMİYET DURUMU ORTADAN KALKMIŞTIR'

    Bütün bunlara rağmen YSK kararını içselleşmek, kabullenmek isterseniz, gerekçeniz herhalde 'Kanun kanundur. Kanuna aykırı bir şekilde kamu görevlisi olmayan kurul üyelerinin bulunduğu sandıklar iptal gerekçesidir' olurdu.

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Yıldırım'dan YSK kararına tepki, 'aklıselim' çağrısı: Fevkalade talihsiz
    Ancak bunu da 'sonuca müessir olmak'tan değil, 'tam kanunsuzluktan' gerekçe yapabilirdiniz. Bu durumda, yani YSK'nın bütün sorumluluğu sandık kurullarına
    ve onları belirleyen ilçe seçim kurullarına yüklediği bir ortamda, beklentiniz ne olurdu?

    Tabii ki iptale gerekçe yapılan sandık kurullarının ve ilgili İlçe Seçim kurulu görevlilerinin 23 Haziran seçiminde tamamen değişmesi olurdu. Peki YSK önceki gün ne yaptı?

    Böyle bir değişikliğe gerek olmadığını, haklarında suç duyurusunda bulunduğu ilçe seçim kurulu görevlilerinin 23 Haziran'da da aynı görevde olabileceğini duyurdu. Adli soruşturma sürerken söz konusu şahısların masumiyet karinesine masumiyet olan inancım tam. Ancak YSK kararı (bir yargı kararı olarak) kesin
    olduğundan ve o kararda o kurullar kesin bir şekilde hatalı bulunduğundan seçim hukuku açısından masumiyet durumu ortadan kalkmıştır.

    YSK'nın bizzat hatalı bulduğu, haklarında suç duyurusunda bulunduğu isimlerle yola devam kararı alması insana ister istemez 'bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' dedirtiyor."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (197)

    İlgili konular:

    Muharrem Sarıkaya: YSK tartışılır olmaktan çıkmak yerine her adımda tartışılırlığını arttırıyor
    TİP Başkanı: YSK sadece minareyi çalmakla kalmamış aynı zamanda tüm camiyi çalmış ki gerekçeyi hazırlayamıyor
    İYİ Parti YSK Temsilcisi: Yenilenecek seçimin sonuçlanması aylar sürebilir
    YSK Başkanvekili Çiftçi: Benim üzerimden YSK'nın yıpratılması amaçlanıyor
    Bahçeli YSK kararını değerlendirdi: 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor
    Etiketler:
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti, Soruşturma, Seçim, Sandık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YSK, Sözcü gazetesi, Deniz Zeyrek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kılınan Bayram namazından bir kare.
    Dünyada Ramazan Bayramı kutlamaları
    Karikatür
    Trump İngiltere'de: Londra'ya varmadan Belediye Başkanı Khan ile polemiğe girdi
    İnfografik
    Dünyada geleneksel İslami giysilere yönelik yaklaşım
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet