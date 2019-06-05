Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale edildi, 2 kişi gözaltına alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık tarafından pedagog ve psikologlardan oluşturulan ekip, sosyal medyada çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat mesai yapıyor, dijital ortamdaki istismar, şiddet, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek pek çok paylaşıma karşı mücadele ediyor.
Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Medya Çalışma Grubunca son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Medya Çalışma Grubumuz tarafından çocuklarımızın gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismara maruz kalabilecekleri internet ortamında yer alan içeriklere müdahale ediliyor. Bakanlığın çalışmaları sonucu son 9 ayda 128 içeriğe erişim engeli getirildi, söz konusu zararlı içerikler silindi" ifadelerini kullandı.
SELÇUK'TAN AİLELERE ÇAĞRI
Bakan Selçuk, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü de hatırlatarak, şunları söyledi:
"Aileler tarafından, çocukların kişisel bilgileri ile özel yaşamına ait fotoğraf ve video paylaşımları konusunda hassasiyet göstermelerinde fayda görüyoruz. Çocuğun sosyal medyada ilgi odağı olması psikososyal yönden gelişiminde de olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Hepimizin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile, çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere müdahale ediyoruz."
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