Bodrum'da sürat teknesi gazetecileri taşıyan tekneye çarptı: Gazeteciler ölümden döndü, kaptan ağır yaralı

Bodrum'da bir sürat teknesi, gazetecileri taşıyan tekneye çarptı. Gazeteciler kazayı sıyrıklarla atlatırken, ayağı kesilen ve çok kan kaybettiği belirlenen kaptan ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum Göltürkbükü açıklarında dün bayram tatili dolayısıyla haber çalışması yapan Hürriyet gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg TV muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesiyle koylarda fotoğraf çekti.

Gazeteciler haber çalışmasını tamamladıktan sonra kıyıya dönmek üzere yol aldıkları sırada, Maça Kızı Oteli'ne ait 'Maçı Kızı' isimli sürat teknesi, üzerinde oldukları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesine çarptı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sürat teknesi Göltürkbükü açıklarında Hürriyet’ten Cenker Tezel, Habertürk’ten Onur Aydın ve TV 100’den Metehan Ekşi’nin bulunduğu tekneye çarparak, tekneyi ikiye böldü. O anın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/MuOSHdMST9 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 5 июня 2019 г.

​Üç gazeteci çarpmadan hemen önce kendilerini denize atıp ölümden kurtuldu. Balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkol ise sağ bacağından yaralandı. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı'na bağlı 3 bot, bacağından yaralanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen 46 yaşındaki kaptan Osman Demirkol'u Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırdı.

KAPTANIN KOPMAK ÜZERE OLAN BACAĞI YERİNE DİKİLDİ

Gazeteciler ise bölgedeki diğer teknelerde bulunanlar tarafından kurtarıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaptan Demirkol'un diz altından kopmak üzere olan sağ bacağı ameliyatla tekrar yerine dikildi. Demirkol'un yakınları, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, yoğun batkım ünitesinde tutulduğunu, yaklaşık dört aylık bir tedavi sürecinin öngörüldüğünü belirtti.

Bu arada adli işlemleri Yalıkavak'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda süren sürat teknesinin kaptanı Alper S.'nin ifadesinde, gazetecilerin bulunduğu tekneyi fark etmediğini, kimsenin isteyerek böyle bir kazaya neden olmayacağını söylediği öğrenildi. Alper S.'nin öğleden sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anının bir otelin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Sahil Güvenliğin incelemek üzere el koyduğu görüntülerde sürat teknesinin hızırnı kesmeden, gazetecileri taşıyan tekneye çarptığı görüldü. Olay anında sürat teknesinde bağlı bulunduğu otelin misafirlerinin bulunduğu da öğrenildi.