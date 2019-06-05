Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak canlı yayın açıklaması: Kemal Bey izin vermiş

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile ortak canlı yayına çıkıp çıkmayacaklarına dair soruya, "Biz her şeye hazırız" yanıtını verdi. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da İmamoğlu’nun programa çıkması için izin verdiğini söyledi.
Bayramın 2. gününü Sivas'ta geçiren AK Partili Yıldırım, Sivas’ın kendiğisi ve Türkiye için bir özelliği olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Osmanlı'dan sonra Anadolu toprakları işgal edilince en güvenli yer Sivas olarak belirlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesini Sivas’a getirdi ve burada 108 gün boyunca, nasıl bağımsızlığımızı kazanacağız, ‘ya istiklal ya ölüm’ kararlılığının verildiği il Sivas’tır. Mandacılığın asla kabul edilemeyeceğinin tüm dünyaya duyurulduğu yer Sivas’tır. Sivas bu bakımdan çok önemlidir. Türkiye’nin teminatı bir ilimizdir. Anadolu yaylasının istiklal ve geleceğimizin önemli bir şehridir. Benim için önemi ise ben Sivas topraklarında doğdum. Aynı zamanda benim doğduğum şehirdir."
Yıldırım, tatilini Sivas’ta geçiren Sivaslılara seslenip seçimde İstanbul’da olmalarını isteyerek, “Sivas’ta yaşayan Sivaslıların iki katından fazlası İstanbul’da yaşıyor. İstanbul seçimlerini de belirleyecek en önemli illerden bir tanesi Sivas’tır. Sivaslı hemşehrilerim siyasette her zaman benim yanımda durmuşlardır, bana omuz vermiştir. İstanbul seçimlerinde de destek vereceklerinden zerre kadar kuşkum yok. Ancak hemşehrilerime burada bir hatırlatma yapmak isterim. Birçok hemşehrimiz doğal olarak İstanbul’dan memleketlerine geldi. Tatillerini ve bayramlarını burada geçirdiler. Ancak tatil bitince onları mutlaka İstanbul’a bekliyoruz. Çünkü İstanbul’un Sivas ve Sivaslılara ihtiyacı var. 23 Haziran’da İstanbul bayramı var" diye konuştu.
'KİRAZ AĞAÇLARI GEVREK OLUR, O BİZE 23'ÜNDE LAZIM'
Rakibi Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirmeyi planladıkları televizyon programı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun izin verdiğini belirten Yıldırım, "Mahir Bey, CHP Genel Başkan Yardımcısı ile görüştü. Onlar da Sayın Genel Başkan Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş. Biz zaten baştan söyledik. Biz her şeye hazırız. Her şeyi konuşuruz, anca öncelik İstanbul" dedi.
Yıldırım, İmamoğlu’nun memleketinde kiraz ağacına çıktığının hatırlatılması üzerine ise “Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23’ünde" şeklinde cevap verdi.
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