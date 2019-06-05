Bahçeli'den seçmenlere tavsiye: 21 Haziran'da dönün, 22 Haziran'da düşünün, 23 Haziran'da ABD'yi şaşkına çevirin

MHP lideri Bahçeli partisinin bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma programının ardından konuşan Bahçeli, Pençe Harekatı'yla ilgili, "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır" ifadesini kullandı.
Bahçeli, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapılması planan ortak TV programıyla ilgili de konuştu:
"İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir."
'SEÇİMLERLE CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI İTİBARSIZLAŞTIRILMAK İSTENMEKTEDİR'
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
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Bu seçimin farklı sonuçlara yönlendirilmesi gayreti dikkat çekmektedir. 1 aya yaklaşan sürede TV'lerin daimi konuşmacıları seçimler üzerinde olduğu gibi her konuda yorum yapmakta olan bu şahsiyetler 23 Haziran'da bir amaca yönelik çaba ortaya koymaktalar. Masum insanlarımızı yönlendirmekteler.
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Bugün için istanbul'da yaşayan seçmen hakkını elde etmiş her vatandaşımız, bayram münasebetiyle Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar en geç 21 Haziran'da İstanbul'da olacak şekilde geri dönüşlerini yapmalı, 22 Haziran cumartesi gününü düşünerek dinlenerek geçirmeli, 23 Haziran'da sandığa giderek Avrupa'yı ABD'yi şaşkına çevirecek bir davranışı sergilemelerinde yarar görüyoruz.© AA / Mustafa Çiftçi
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Bu seçimleri önemsemeliyiz, çabalarımızı sürdürmeliyiz. İl başkanlarımızı 3 ayrı grup halinde görevlendirerek İstanbul'a yönelttik. Kim varsa görüşerek seçimin önemini ortaya koymalıdır.
'BU SEÇİMLERİN ARKASINDA FETÖ, PKK, HIRSI TÜKENMEYEN POLİTİKACILAR VAR'
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Seçimlerle cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerde sadece ve sadece A partisini, B partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki gölgeleri fark ederek, ilişkileri gözetleyerek bir karar vermenin arifesindeyiz.© AA / Orhan Çiçek
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Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Bu seçimler Türkiye'nin geleceğini belirleme konusunda önemlidir. 2 aday var, diğerleri türevleri. 2 aday bu seçimlerde açık bir yarışın içerisine girmiştir. Hırsızlığın üzerini demokrasiyle kapatmanın anlamı yok. Oylar çalınmıştır.
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İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim diğer tarafta sonradan yıldızlaştırılan şahıs. Bakalım her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz.
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