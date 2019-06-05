Bahçeli'den seçmenlere tavsiye: 21 Haziran'da dönün, 22 Haziran'da düşünün, 23 Haziran'da ABD'yi şaşkına çevirin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleriyle ilgili bayram tatiline giden seçmenlere tavsiyede bulundu: "21 Haziran'da dönün, 22 Haziran'da düşünün, 23 Haziran'da sandığa giderek Avrupa'yı, ABD'yi şaşkına çevirecek bir davranış sergileyin." Bahçeli, seçimlerinin arkasında ise FETÖ ve PKK olduğunu ileri sürdü.

MHP lideri Bahçeli partisinin bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma programının ardından konuşan Bahçeli, Pençe Harekatı'yla ilgili, "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır" ifadesini kullandı.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerine değinen Bahçeli, "Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır" diye konuştu.

Bahçeli, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapılması planan ortak TV programıyla ilgili de konuştu:

"İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir."

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu seçimin farklı sonuçlara yönlendirilmesi gayreti dikkat çekmektedir. 1 aya yaklaşan sürede TV'lerin daimi konuşmacıları seçimler üzerinde olduğu gibi her konuda yorum yapmakta olan bu şahsiyetler 23 Haziran'da bir amaca yönelik çaba ortaya koymaktalar. Masum insanlarımızı yönlendirmekteler.

© AA / Mustafa Çiftçi Bahçeli: İlla slogan diyorsanız, 'yıldırımlar çaksın' derim

Bu seçimleri önemsemeliyiz, çabalarımızı sürdürmeliyiz. İl başkanlarımızı 3 ayrı grup halinde görevlendirerek İstanbul'a yönelttik. Kim varsa görüşerek seçimin önemini ortaya koymalıdır.

'BU SEÇİMLERİN ARKASINDA FETÖ, PKK, HIRSI TÜKENMEYEN POLİTİKACILAR VAR'