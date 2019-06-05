AK Parti’li Eroğlu: CHP’nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum

Memleketi Afyonkarahisar’da bayramlaşma törenine katılan Eroğlu, 31 Mart seçimlerinde oyların ‘alenen çalındığını’ savundu. İmamoğlu için “O kişinin, CHP’nin adayının ismini bile bilmiyorum şu anda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar” dedi.

'YUNANİSTAN CHP'NİN ADAYINI DESTEKLİYOR'

Eroğlu, İstanbul'da Binali Yıldırım'ın kazanacağına inandığını belirterek şunları söyledi:

“Kazandıracak olan İstanbul halkıdır. İstanbul halkı şimdiden özellikle tavrını koydu. Çok çalışkan, gayretli ve Türkiye’de büyük hizmetleri olan Binali Yıldırım’dan yana tavır koyacağına inanıyorum ve onun kazanacağına inanıyorum. Onun önce sandıktan çıkması lazım. O kişi, CHP’nin adayı ismini bile bilmiyorum şuanda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar.

Büyük suistimaller var, usulsüzlükler var, oyların çalındığı tespit edildi. Bu yüzden YSK İstanbul’da yeniden yapılmasına karar verdi. Dolayısıyla İstanbul halkı karar verecektir. Onu göreceğiz inşallah. ABD’deki bir gazeteye demeç olarak vermesi de kendi takdiridir. Onu bilemeyiz. Sağ olsun pek çok ülke ve başta Yunanistan CHP’nin adayını destekliyor. Ama bizim vatandaşlarımız milli ve manevi değerlere, vatana, millete ve bayrağa bağlı insanlar da tabii ki kimi destekleyeceğini biliyor.”