Ukrayna bir El Kaide militanını Türkiye’ye iade etti

Ukrayna’nın, bir El Kaide militanını, hapse mahkum edildiği Türkiye’ye iade ettiği belirtildi.

Kiev Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna Adalet Bakanlığı’nın talimatı üzerine Kiev Başsavcılığı Uluslararası İşbirliği Bölümü, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasının yerine getirilmesi için kırmızı bültenle aranan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yönelik iade denetimi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu vatandaşın Ukrayna’da sığınmacı statüsü için başvurduğunu ama ret kararı aldığı bildirildi.

Avukatların, Ukrayna Adalet Bakanlığı’nın iade kararına itiraz etme çabalarında bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Ancak iadeyi engellemenin mümkün olmadığını anlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, iadeyi kabul ettiğini Başsavcılığı’na verdiği dilekçeyle bildirmiştir” dendi.