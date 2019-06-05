İmamoğlu: Ben sadece İBB Başkanı seçilmeyeceğim, aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim

İmamoğlu, 23 Haziran'da bir bayram daha yapacaklarını belirterek "Bu kardeşiniz 31 Mart'tan sonra buraya sizleri ziyarete belediye başkanı olarak gelecekti. Ben yine dedim ki 'Acaba ertelesem mi 23 Haziran'dan sonraya?' Sonra karar verdim, dedim ki 'Kardeşim bu millet seni seçti, sen belediye başkanısın, git köyünde ana ocağında, baba ocağında bayramını kutla ve gitmişken Karadeniz'in heyecanını topla yüreğine koy, İstanbul'a dön'. Onun için buradayım" diye konuştu.
Ordu Cumhuriyet Meydanı’ndayız. https://t.co/6tQfKIXDyw— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 5 Haziran 2019
23 Haziran'ın sadece bir İstanbul seçimi olmadığını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:
"23 Haziran aynı zamanda bir demokrasiye dönük mücadele günü. Ben sadece İstanbul Belediye Başkanı seçilmeyeceğim, aynı zamanda ben demokrasi mücadelesi vereceğim. Ne yazık ki bir avuç insan bizim demokrasi sürecimize zarar verdi. Hakkımızı gasbetti ama biz milletçe İstanbul'da bunu yapanlara en sert cevabı yine sandıkta vereceğiz."
"Sizi asla mahcup etmeyeceğim" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:
İmamoğlu, kırk haneli bir köyde doğduğunu, Karadeniz'in bir çocuğu olarak bu bölgede okuduğunu anlatarak "İstanbul'da üniversitesini bitirmiş iş insanı olarak, bir anne babanın evladı olarak çok çalışarak eğer dünya kenti İstanbul'a bir belediye başkanı oluyorsam bunu neye borçluyum söyleyeyim mi? Cumhuriyete, demokrasiye, Atatürk'e borçluyum" dedi.
Karadeniz, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Rize ve Artvin'in selamını İstanbul'a götüreceğini vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye o kadar güzel bir coğrafya ki İstanbul'dan da size Diyarbakırlının, Mardinlinin Urfalının Tekirdağlının İzmirlinin, Balıkesirlinin, Mersinlinin, herkesin, İstanbul'un selamını getirdim. Ben İstanbul'da herkesi kucaklaştıracağım, İstanbul'da herkesi barıştıracağım. Onlar kavga ettirmek istiyor, ben barıştıracağım. Atatürk ne demiş, 'Yurtta barış, dünyada barış'. Biz barış içinde olursak dünyanın en güçlü devleti, milleti oluruz. Onun için İstanbul'u barıştırmak benim en önemli projelerimden birisi olacak".
Asla yalnız yürümeyeceğimi çok iyi biliyorum. Karadeniz tüm iftiralara, yalanlara karşı bu evladının yanında olduğunu gösterdi.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 5 Haziran 2019
Teşekkürler Ordu 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/NpEy66Ycn6
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