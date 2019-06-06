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01:04 06 Haziran 2019
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    Soylu: Hoca müftü vekili, namazı kıldırırken heyecandan şaşırdı

    © AA / Mehmet Eser
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde 185 bin trafik görevlisinin görev aldığını belirtirken, "Şu ana kadar toplam 4 günde 33 kişiyi kaybettik. Bir önceki yıla göre ölümlerde yüzde 51,5 azalma var" dedi.

    © İHA /
    Soylu Trabzon’da protesto edildi
    Bakan Soylu, Arnavutköy Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, bazılarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    '4 GÜNDE 33 KİŞİYİ KAYBETTİK'

    Ramazan Bayramı'nda 185 bin trafik görevlisinin görev yaptığını ifade eden Soylu, "Bir trafik kazasını engelleyebilirsek bizim için büyük bir memnuniyettir, görevimiz o. Şu ana kadar yaklaşık 4 gün oldu; ilk gün 7 kişiyi kaybettik, ikinci gün 7 kişiyi kaybettik, üçüncü gün 9 kişiyi kaybettik, dördüncü gün 10 kişiyi kaybettik. Bugün beşinci gün, saat 24'de yine rakamı vereceğiz. Şu ana kadar toplam 4 günde 33 kişiyi kaybettik. Bir önceki yıla göre ölümlerde yüzde 51,5 azalma var. Niye? Trafik tedbirlerini alıyoruz, ediyoruz diye." diye konuştu.

    'CAMİNİN YOLUNU BİLMEYEN ADAMLAR KONUŞMAYA BAŞLADI'

    Kato Dağı'nda kılınan bayram namazına ilişkin de konuşan Soylu, "Dün Kato Dağı'nda bayram namazı kıldık. Orada birisi çekmiş işte kıldığımız namazı. Hoca müftü vekili. Müftü vekili namazı kıldırırken şaşırdı. Rükuya gidip secdeye gitmesi lazımken, direkt 'Allahu ekber' dedi ve secdeye gitti. Heyecandan. Ben de arkasındayım, ben de eğildim rükuya, 'sübhanallah' dedim hemen. Hemen üç defa 'sübhanallah' dedim, hocayı uyardım hoca kalktı. Hemen sosyal medyada kıyamet koptu, 'o aşağı eğildi, o yukarıya'... Allah'ını seversen ya, ömründe namaz kılmayan adamlar, caminin yolunu bilmeyen adamlar hepsi konuşmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık personeliyle iftar programında bir araya geldi.
    © AA / Murat Kaynak
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    'BENİ GÖRÜNCE BUNLARI HAFAKANLAR BASIYOR'

    Soylu, Trabzon Havalimanı'nda yaşanan diyaloğa da açıklık getirdi.

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da kendisinden sonra havalimanına geleceğini öğrendikten sonra "Başımız üstüne" dediğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

    "Aslında VIP'den geçme hakkı yok. Bizim geçtiğimiz yerden geçme hakkı söz konusu değil ama arkadaşlar nezaket göstermişler, 'buradan geç' demişler. Orada partilileri de oraya gelmiş, orada toplanmış. Partililerin de oraya gelme hakkı yok. İdari olarak da hakkı yok. Yönetim de gelemez. İki, üç kişi gelir karşılar, oradan götürürler. Ona kimsenin bir şey dediği yok, ona da 'hayır' dememişler. Ben de 'madem öyle, buyursun gelsin'... Ya ben oradan çıkıyorum. Bu CHP'liler zaten beni görünce hemen harekete geçerler. Hakikaten, nerede olursa olsun beni görünce bunları hafakanlar basıyor. Sonra başladılar 'Her şey güzel olacak' diye bana doğru tezahürat yapmaya. Bir kere ben kendi memleketime geliyorum. İlk kez de geliyor değilim. Oradan birisi geçerken, 'Akıllı ol Soylu' dedi. Yani demek istiyor ki 'Sen bu işlere çok karışma' demek istiyor. İki üç adım geçtikten sonra söyledi, hemen yanımızda söylemedi. Döndüm, ben de ona, 'Artistlik yapma' dedim geçtim.

    Ben kendi hakkım olan bir yerden kendi memleketime geliyorum. Orada edeben durması gereken adamlar beni görünce edepsizlik yapıyorlar. O laf ağır bir laftır aslında. Sataşıyorlar, netice itibariyle benim ne ahlaksızlığım kaldı, ne edepsizliğim. Ben bir tek cümle söyledim, söylediğim cümle şu, sonuna kadar da arkasındayım; ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim, ben buraya Kato'dan geldim. Allah böyle bir siyaset de nasip etmesin".

     

    Etiketler:
    Trafik kazası, Ramazan Bayramı, Süleyman Soylu
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