Seçimlerin yenilendiği Yusufeli'nde AK Partili Aytekin mazbatasını aldı: Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız

Beraberindeki belediye meclis üyeleri ve partililerle Yusufeli Adliyesine giden Eyüp Aytekin, mazbatasını Yusufeli İlçe Seçim Kurulu Hakimi Sarp Şenbaşlar'ın elinden aldı.
Yusufeli'nde 3. defa belediye başkanlığına seçilen Aytekin adliye binasın önünde partililerle fotoğraf çektirdikten sonra belediye başkanlığı makamına geçti. Aytekin, burada yaptığı konuşmada hep birlikte yeni ilçeyi inşa edeceklerini ifade etti.
Yusufeli'nde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazanmış, CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.
2 Haziran'da yapılan yenileme seçimlerinde kullanılan 4 bin 583 geçerli oyun 2447'sını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin seçimi kazanmıştı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Demirci 2081, Saadet Partisinin adayı Mustafa Aksoy ise 19 oy almıştı.
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