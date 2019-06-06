İmamoğlu doğduğu evin bahçesinde konuştu: Anneannem şiir okurdu çok, Cumhuriyet şiirleri

Ekrem İmamoğlu, anneannesiyle ilgili olarak, "Şiir okurdu çok, Cumhuriyet şiirleri. Bir de türküleri vardır, meşhur" dedi. Anneannesi Emine İmamoğlu da, "Nenem anlatmıştı bana da. Ekrem'e de okurdum" ifadeleriyle İmamoğlu'nun çocukluğunu anlattı.

Bayramın ilk gününü doğum yeri olan Trabzon'da geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 3 yaşına kadar yaşadığı evin bahçesinde Sözcü'den Özlem Gürses'e konuştu. Annesi Hava İmamoğlu, kız kardeşi Neslihan İmamoğlu Yakupçebioğlu ve 92 yaşındaki anneannesi Emine İnan İmamoğlu de soruları cevapladı.

Ekrem İmamoğlu: Anneannem köyün en çilekeş kadınlarından biri. 8 evlat büyütmüş. Bağı, bahçesi, mutfağı hep tertemiz bir kadın. Biraz annemle didişirlerdi! Annem beni bulamayınca, ‘Nerede oğlan' diye anneannemden hesap sorardı.

Hava İmamoğlu: Biz tütün yapıyoruz ya, havuzda olur tütün, böyle göl gibi. Ekrem de çok hareketli, “Göle düşecek” derdim. Bağırırdım ona, “Buna bir şey olursa sizden sorarım” diye…

Ekrem İmamoğlu: Anneannem tütün sepetinde taşırdı beni. Kocaman adamım yani, 5-6 yaşında vardım. Kolay değil! Sepette canlı adam taşımak çok zordur. Şiir okurdu çok, Cumhuriyet şiirleri. Bir de türküleri vardır, meşhur.

Emine İmamoğlu: Nenem anlatmıştı bana da. Ekrem'e de okurdum. Atatürk öldüğünde ben 11 yaşındaydım. Çok iyi hatırlıyorum. Apar topar hastaneye gittik, ayağımda yün çarık. O zaman ayakkabı mı vardı? Araba zaten yok. Gittik, talebeler hep ağlıyorlar, “Babamız öldü, babamız” diye…

Kendi babanız da, eşiniz de harpte savaşmış, değil mi?

Emine İmamoğlu: Evet… Askerde komutanı üzerindeki yün ceketini bile almış üzerinden, “Sen eve dönüyorsun, anan yenisini yapar, bunu yeni gelenlere veririz” demiş…

Ekrem İmamoğlu: Hep diyorum ya “Cumhuriyet mucizesi” diye… İşte bu. Düşünün yani, nasıl bir paylaşma, dayanışma. Askerden dönen bir savaş gazisinin kızı anneannem, sonra kendi çocukları öğretmen, mühendis oldular…

Hava İmamoğlu: Ekrem gazi dedesinin omuzunda büyüdü. Babası gelince gözleriyle ‘İn' derdi, inerdi hemen…

Ekrem İmamoğlu: Bizi var eden, şu köyden alıp okumayı, okutmayı öncelik kılan bu Cumhuriyet'in değerleri. Bu İstiklal mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları…