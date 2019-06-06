Eliaçık: Şu gerçeğin de bilinmesini isterim, YSK kararından çok sayıda AKP'li de rahatsız

İBB seçimlerinin tekrar edilmesi kararının alındığı Ramazan Bayramı'nın ilk gününün tarihe 'Kara Pazartesi' olarak geçeceğini söyleyen yazar İhsan Eliaçık, YSK'nın kararından çok sayıda AK Partilinin de rahatsız olduğunu belirtti.

Yazar İhsan Eliaçık, Sözcü'den Yüksel Şengül'e verdiği röportajda , İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) seçimlerinin tekrar edilmesi kararını değerlendirdi. Eliaçık, "Tam 16 milyon İstanbullu'nun kul hakkı yenilmiştir. Bunun vebali büyüktür ve günahtır. Ramazan'ın ilk günü tarihe ‘Kara Pazartesi' olarak geçecektir. Ayrıca şu gerçeğin de bilinmesini isterim, YSK kararından çok sayıda AKP'li de rahatsız" ifadelerini kullandı.

Eliaçık, 'AKP'de çok arkadaşınız vardı, neden onları eleştirmeye başladınız?' sorusuna da şu yanıtı verdi: "AKP birinci dönemini 2007'de, ikinci dönemini de 2011'de tamamladı. Dindarlar bir dönem fazla dışlanmışlardı, memleket onları da gördü, tanıdı.

Bu iki dönemden sonra AKP kendini tekrarlamaya başladı. AKP devrinin bittiği inancındayım. Ancak baktık ki, gitmek istemiyorlar.

Anti Kapitalist Müslümanlar olarak bunların FETÖ ile birlikte kamu mallarına daldıkları dönemde karşılarına çıkıp eleştirdik. Bu nedenle bizi dışladılar, Gezi olaylarında afaroz ettiler, din düşmanı ilan ettiler. Benim yaptığım mahalle değiştirmek değil Türkiye gerçeğini görmek ve ona açılmak. Çağıran her derneğe gidiyorum."