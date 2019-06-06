İmamoğlu Ordu'da havalimanında VIP bölümüne alınmadı: Vali devlet adamı değilmiş

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karadeniz turuna çıkan CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğu'nun Ordu ziyareti sırasında havalimanında valinin talimatıyla VIP bölümüne alınmadığı ortaya çıktı.
Ordu Valisinin kararıyla Başkan Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Havaalanı’nda VİP girişten girmesine izin verilmedi. Ordu Valisi, “İmamoğlu mitingi erken kessin yoksa müdahale ederim” demiş. Allah kimseyi kibirlendirmesin. Biz sevgi ve saygıyı savunmaya devam edeceğiz. @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/FJILG9efuO— Mert Timur (@Merttimurr) June 6, 2019
Ekrem İmamoğlu Ordu'da VIP bölümüne alınmadı: Skandalın #flaş görüntülerihttps://t.co/SgfXg2yo1j @KucukkayaIsmail pic.twitter.com/aJHj3v70fG— Medyafaresi.com (@medyafaresi) June 6, 2019
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