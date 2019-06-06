İmamoğlu Ordu'da havalimanında VIP bölümüne alınmadı: Vali devlet adamı değilmiş

FOX TV, İmamoğlu'nun Ordu'da havalimanında VIP bölümüne alınmadığı görüntüleri yayınladı. İmamoğlu, "Miting konusunda da, buluşmamızda, il başkanımızın verdiği bilgiye göre konuşmamız için 'Erken kessinler, yoksa müdahale ederiz' demiş. Vali devlet adamı değilmiş" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karadeniz turuna çıkan CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğu'nun Ordu ziyareti sırasında havalimanında valinin talimatıyla VIP bölümüne alınmadığı ortaya çıktı.

Ordu Valisinin kararıyla Başkan Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Havaalanı’nda VİP girişten girmesine izin verilmedi. Ordu Valisi, “İmamoğlu mitingi erken kessin yoksa müdahale ederim” demiş. Allah kimseyi kibirlendirmesin. Biz sevgi ve saygıyı savunmaya devam edeceğiz. @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/FJILG9efuO — Mert Timur (@Merttimurr) June 6, 2019

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında yayınlandan görüntülerde İmamoğlu şunları söyledi: "Milletvekilimizle beraber uçağa binecektik. Milletvekilimizle de olsa uçağa binemeyeceğimize dair Vali bey VIP'e talimat vermiş. Biz gider öbür kapıdan da gireriz, önemli değil. Dolayısıyla Vali bey devlet adamlığını yapamadı. Miting konusunda da, buluşmamızda, il başkanımızın verdiği bilgiye göre konuşmamız için 'Erken kessinler, yoksa müdahale ederiz' demiş. Vali devlet adamı değilmiş. Sadece Ordu'da koltuk işgal eden birisiymiş. Üzüldük. Yapacak bir şey yok. Biz gider her kapıdan gireriz."

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