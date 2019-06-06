Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Göle düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor.