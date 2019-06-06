Kayıt
13:18 06 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AİHM

    AİHM'den 'Balyoz' başvurusuna ret

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 'Balyoz davasıyla' ilgili olarak Çetin Doğan ve Cem Aziz Çakmak'ın 2010 yılında yaptığı başvuruyu esasa girmeden usulden reddetti.

    AİHM, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve 2015 yılında hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak’ın yaptıkları ortak başvuruyu bugün karara bağladı.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    Emekli Tümgeneral Yavuz, 'Balyoz' savcısına FETÖ'den verilen hapis cezasını değerlendirdi: Savcıya kin duymuyorum, onun oraya gelmiş olmasına üzülüyorum
    AİHM, yargılamalar öncesi 1 yıl 10 ay cezaevinde kalan Doğan ve 18 ay cezaevinde kalan Çakmak’ın başvurusuyla ilgili olarak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tutukluluk ve gözaltı koşullarıyla ilgili şikayetin incelenmesinin 'kabul edilemez' olduğunu açıkladı. 

    NTV'nin aktardığı habere göre, AİHM oy birliğiyle aldığı gerekçeli kararında başvuru sahiplerinin, AİHM dışında Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuruyu gerekçe gösterdi.

    Balyoz davasında askerler çeşitli cezalara çarptırılmış, ancak Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı üzerine tümü tahliye edilmiş ve dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

    İlgili konular:

    Balyoz hakimine 12 yıl hapis cezası
    Emekli Tümgeneral Yavuz, 'Balyoz' savcısına FETÖ'den verilen hapis cezasını değerlendirdi: Savcıya kin duymuyorum, onun oraya gelmiş olmasına üzülüyorum
    'Amirallere Suikast' ve 'Balyoz' savcısına FETÖ'den 13 yıl 6 ay hapis
    Eski Balyoz davası savcısına FETÖ'den 15 yıla kadar hapis talebi
    Etiketler:
    Anayasa Mahkemesi, Cem Aziz Çakmak, Birleşmiş Milletler, Çetin Doğan, Balyoz Davası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ABD'li şarkıcı Taylor Swift, geçen yılda kazandığı 360 milyon dolar ile Forbes listesinin 5.'si oldu.
    Müzik dünyasının en çok kazanan kadın şarkıcıları açıklandı
    Karikatür
    Londra'da May'le görüşen Trump: Protesto yok, tezahürat var
    İnfografik
    St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF)
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet