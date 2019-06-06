AK Partili Aydemir: İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa imansızların putlarını dikecek

Erzurum'da katıldığı bayramlaşma programında konuşan AK Partili Aydemir, İstanbul'da 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İBB Başkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çekti.

Sürecin hayati önem taşıdığını söyleyen Aydemir, "Çok önemli bir zaman dilimi. Hepimize düşen vazifeler var. İstanbul'daki hırsızlığın da tesiri ile yeni bir seçim yaşayacağız. Vazife sadece AK Parti'den birini belediye başkanı yapma vazifesi değildir" diye konuştu.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bakanı seçildikten sonra Beylikdüzü'nde bir takım icraatlar yaptığını öne süren Aydemir, şunları söyledi:

"Rakibimiz olan adayın oraya iz bırakan icraatları var. İz bırakan diyorum, bizim yüreğimizde yara açmış icraatlardır bunlar. Milletin bütün değerlerine düşmanlık besleyen bir ismi evlatlarımızın dahi genetik olarak unutmayacağı bir ismi orada sembol bir isim hale getirdi. Putunu dikti. Kim bu Makaryos. Kıbrıs'ta onlarca kardeşimizi katletmiş, bütün hayatını Türk İslam düşmanlığına dizayn etmiş biri. Beylikdüzü'nde kendince ölümsüz hale getirdi. Bu adam İstanbul'da başarılı olursa Allah muhafaza Beylikdüzü'nde başlattığı girişimi İstanbul'da zirvelere taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanına bu imansızların putlarını dikecek. Bu bir vatan vazifesi. Bu bir mücahit vazifesidir. 23 Haziran'da sandıklar açılıncaya kadar bu mücadeleye destek vereceğiz."