Kocaeli'de fabrika yangını: 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı. Yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet mahallesinde çevresinde fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de depo yangını



Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. https://t.co/CRFC1b2Q9f pic.twitter.com/44Iq9RIraz — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 6 июня 2019 г.

​Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulundu.

Yangın sırasında içeride bugün mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunduğu, birçoğunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, yaralanan 5 kişinin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.https://t.co/MRHxLXzvaN pic.twitter.com/9n72EKD5xt — TRT HABER (@trthaber) 6 июня 2019 г.

​İçeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan itfaiye ekipleri, ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı.

Bu arada, yangını söndürme çalışmalarına Kocaeli merkez ve ilçeleriyle İstanbul itfaiyesi katıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÇİFTÇİ: YANGIN KONTROL ALTINDA

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu üzücü olayı duyar duymaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 9 dakika içerisinde yangına müdahale etmeye başladığını söyledi.

Cumhuriyet Mahallemizde bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangının söndürülmesi için yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. pic.twitter.com/y3h1ArT1pE — Bünyamin Çiftçi (@ciftcibnymn) June 6, 2019

​Çok sayıda ambulans ekibinin de olay yerine intikal ettiğini dile getiren Çiftçi, "Şu anda hamdolsun yangını kontrol altına almaya başladık. İçeride kalan vatandaş var mı yok mu bu konu sadece söylem çerçevesinde, inşallah yoktur. Bu olay hepimizi üzmüştür mübarek bayram günü ama itfaiye ekibimiz canla başla ve komşu ilçelerin de takviyesiyle 30 civarında itfaiye ekibimiz olay yerinde ve yangın kontrol altına alınmış durumda" diye konuştu.

​Çiftçi, gazetecilerin "İçeride yaralılar olduğu söyleniyor, bilgi var mı, kaç yaralı var, durumları nedir?" sorusuna, "5 vatandaşımız yaralanmış ve ambulansla hastanelere sevk edildi. Kontrol altındalar şu anda durum bu şekilde, durumları ağır değil. İçeride mahsur kalanlar var mı şu anda öyle bir söylem var ama net bir bilgi yok" yanıtını verdi.

© AA / Metin Girgin Yangın, 30'a yakın araçla itfaiye ekiplerinin 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4.5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Çiftçi, yangının neden çıktığının olay yeri incelemesi sonucunda ortaya çıkacağını, şu anda kendilerine ulaşan herhangi bir bilginin olmadığını söyledi.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da ekiplerin en kısa sürede ulaştığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.