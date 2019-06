CHP'li Torun: İstedikleri kadar VIP'e almasınlar, İmamoğlu tüm Türkiye'nin kalbine girdi

Ramazan bayramı kapsamında Karadeniz turuna çıkan ve Trabzon'da miting yapan Ekrem İmamoğlu, buradan Giresun ve Ordu'ya geçti.

Fox TV'de yayınlanan habere göre Ordu Valisi Seddar Yavuz'un emriyle VIP salonuna alınmadığını ifade eden Ekrem İmamoğlu yanında milletvekili olduğu halde VIP girişini kullanmasına izin verilmediğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da Vali'nin, gelen talimatları uygulayarak VIP'ten kimin geçip geçmeyeceğiyle ilgilendiğini savundu.

VIP'ten geçişlerde İmamoğlu'na uygulanan kuralın 'AK Parti ilçe başkanına bile uygulanmadığını' söyleyen Torun, şöyle devam etti:

"Ordu Valisi her şeyden önemlisi misafire saygısızlık yapmıştır. Bizde evine gelen birini kapıya kadar uğurlamak, kapılardan geçirmek adeti vardır. Kaldı ki İmamoğlu ile özel uçakta ben de olacaktım. İmamoğlu benim misafirim, bana refakat eden bir özel uçak yolcusu idi. Yanında annesi ve babası var. Vali, misafirlerimize büyük saygısızlık etmiştir. İmamoğlu'nun Ordu, Giresun ve Trabzon bayramlaşmaları birilerini fena halde rahatsız etti. İmamoğlu'na her türlü zorluk çıkarmak gerekiyordu ve ellerinden gelen her şeyi denediler. Ordu'da VIP'e alınmamak da buna dahildir. İstedikleri kadar VIP'e almasınlar, İmamoğlu tüm Türkiye'nin kalbine girmiştir. İmamoğlu'na bütün kapılar açıktır. Şehrimizi temsil eden valinin öncelikle bunu bilmesi sonra da devlet adamlığının ne olduğunu hatırlaması gerekiyor."