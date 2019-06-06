Vedalaşmak için tek sıraya girdiler: Yıldırım'ın hemşehrileriyle tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü

İstanbul'daki seçim çalışmalarını Anadolu'ya taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, dün Sivas programının ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyüne gitti.

Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte doğup büyüdüğü baba ocağını gezen Yıldırım, aile mezarlığını ziyaret etti daha sonra köy konağında buluştuğu hemşehrileriyle bayramlaştı. Burada kısa bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istedi.

Geceyi Kayı köyünde geçiren Yıldırım, Diyarbakır’daki programa gitmek için bugün saat 12.00’de Erzincan Havalimanı'na geldi. Erzincan Havalimanı'nda Yıldırım’ı yolcu etmek için yüzlerce hemşehrisi hazır bulundu. Apronda protokolün yanı sıra uzunca kuyruk oluşturan vatandaşlar Yıldırım’la tokalaşıp, fotoğraf çektirebilmek için sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Bütün hemşehrileriyle bire bir görüşüp tokalaşan, talep edenlerle de fotoğraf çektiren Yıldırım’ı uğurlama programı 1 saat 8 dakika sürdü.

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, dün geceyi geçirdiği memleketi Erzincan’dan ayrılırken, kendisiyle vedalaşmak isteyenler havalimanının apronunda tek sıraya girdi. pic.twitter.com/gqmFTGY8i4 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 6 июня 2019 г.

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