Yıldırım, adaşıyla karşılaştı: Sen Binali, ben Binali, etti iki bin Ali

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sivas'ta karşılaştığı bir adaşına "Sen Binali, ben Binali; etti iki bin Ali" diyerek espri yaptı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım Ramazan Bayramı nedeniyle seçim çalışmaları kapsamında Sivas'a gitti.

Burada bir adaşıyla karşılaşan Yıldırım, "Sen Binali, ben Binali; etti iki bin Ali" diyerek espri yaptı.

Sivas’ta adaşı ile karşılaşan AKP'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan "espri":

"Sen Binali, ben Binali; etti iki bin Ali."

via/@artigercek pic.twitter.com/PONtkqJ0U8 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 6 июня 2019 г.

​Artı Gerçek'in aktardığı habere göre Yıldırım, 23 Haziran’daki İstanbul seçimiyle ilgili de espiri yaparak adaşına "Şimdilik bana rakip falan olma, millet karıştırır. Bu sefer ben gireyim, sonra sen" diye konuştu.