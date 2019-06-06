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17:57 06 Haziran 2019
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    Akşener: VIP'ten geçmek İmamoğlu'nun kafasına kuş kondurmaz

    © AA /
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'nun Ordu'da havalimanında VIP salonuna alınmadığı iddiasına ilişkin soru üzerine "VIP'ten geçmek İmamoğlu'nun kafasına kuş kondurmaz, VIP'ten geçmediği için de itibarında bir kötüleşme olmaz" dedi.

    © AA /
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    Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. 

    İstanbul'daki kurucular ve genel irade kurulu üyeleri ile milletvekillerinin seçimler nedeniyle yoğun çalıştıklarını ifade eden Akşener, İstanbul seçimlerini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını söyledi. 

    Akşener, seçimlerin iptalinden bugüne kadar yaşanan sürece değinerek, "Bu gelişmeler ışığında Sayın İmamoğlu evinden çıkmamış, kimseyle sıfır irtibat haline geçmiş olsa bile İstanbul seçimini kazanır, kazanacak. Millet, iradesinin gasbına, tekmelenmesine ve çalınmasına, iradesinin tecelli ettiği sandığın tekmelenmesine müsaade etmemiştir. Buna da müsaade etmeyecektir" değerlendirmesini yaptı. 

    Seçim çalışmaları sırasında herkesin provokasyondan uzak durması gerektiğini belirten Akşener, tokat atan kişiye diğer yanağın çevrilmesi gerektiğini dile getirdi. 

    'ELLERİNİ TUTAN YOK, BOZSUNLAR'

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
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    Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerde FETÖ ve PKK oyunun bulunduğu ve bunun ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ellerini tutan yok, bozsunlar. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine cevaz veren, fetva veren beyefendi" dedi. 

    FETÖ'nün siyasi ve ekonomik ayağı ile Yurtta Sulh Konseyi'nde kimlerin yer aldığına ilişkin verdikleri araştırma önergesinin reddedildiğini söyleyen Akşener, "İktidar kendileri, ortak kendileri ama ben şeyi merak ediyorum. Mitil ne oldu? Mitil gitti. Anlaşılıyor ki büyük ortak küçük ortağa şu sıralarda 'hı' yaptı" ifadelerini kullandı. 

    Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkanı ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusunu Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) göndermesine ilişkin soru üzerine, "YSK'nin açıklamasının içinde 'Bu nedir?'i tam anlamakta zorlanıyorum. Suç duyurusu yapılır" dedi. 

    Devlet memuru olmayan sandık başkanlarıyla ilgili yaptıkları itirazın sadece Beşiktaş'ta kabul edildiğini belirten Akşener, "Şimdi tekrar iptaline bir gerekçe mi hazırlanıyor, o ayrı, onun takipçisi olacağız. Türkiye'nin ekonomik şartlarını, işsizliği, atanamayan intihar eden öğretmenleri, iş bulamayan gençleri düşündüğümüz için bir arıza çıkarmadık" diye konuştu. 

    Akşener, YSK'nin seçimleri iptal gerekçesine göre değerlendirme yapıldığında 16 Nisan seçimleri, referandum ve 24 Haziran seçimlerinin de iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü. 

    'HALKIN ARASINDAN UÇAĞA BİNMEK ÇOK DAHA İYİ'

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
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    Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da havalimanında VIP salonuna alınmadığı iddiasına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti: 

    "Biz onu yaşadık. Biz VIP'lerde doğmadık. Biz de atıldık VIP'ten. Eski İçişleri Bakanı, 5 dönem milletvekilliği yapan biri, Meclis Başkanvekilliği görevini yürütmüş bir şahıs olarak, VIP'e şahsımın dışında korumalarımın alınmadığı, yani aile fertlerimin alınmadığı bir süreçten geçtik. Dolayısıyla halkın arasından yürümek, uçağa binmek, halkın arasında olmak çok daha iyi. Oradaki eksikliği görüyorsunuz. Dün bunları Sayın Erdoğan yaşadı, ona da yapıldı. Aynısı tekrar ediliyor. Sayın Erdoğan bu işlere çok dikkat ederdi eskiden, kendi yaşadığı için. Bugün kraldan çok kralcıların yürümesine müsaade eden bir ruh hali var. VIP'ten geçmek İmamoğlu'nun kafasına kuş kondurmaz, VIP'ten geçmediği için de itibarında bir kötüleşme olmaz." 

    Akşener, daha sonra İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İstanbul milletvekilleri Ümit Özdağ, Hayrettin Nuhoğlu ve Ahmet Çelik ile partililerle bayramlaştı.

    Etiketler:
    açıklama, bayramlaşma, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti
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