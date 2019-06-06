Soylu: İmamoğlu valiye 'İt' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanı'nda VIP salonuna alınmamasıyla ilgili, "Bir problem yok. Valiye 'it' dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin" ifadesini kullandı.

Esenler'de Trabzon Dernekleri ile bayramlaşma programına katılan İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li İmamoğlu'nun Ordu'da VİP salonuna alınmamasına ilişin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun VIP salonunu kullanma hakkının bulunmadığını söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Trabzon'da kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. 'Ben buradan çıkmak istiyorum' demiş çıkarmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. Aramışlar milletvekilini demişler ki özel uçakla gidiyor 14 kişi, bunların hiçbirinin kendisinin dahi kullanma hakkı yok. Öbür taraftan alalım hem geçecek zaten. Bir problem yok. Valiye ‘it’ dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin."

Ramazan Bayramı kapsamında Karadeniz turuna çıkan ve Trabzon'da miting yapan İmamoğlu, daha sonra Giresun ve Ordu’ya geçmişti. Buradan ayrılışında Ordu Valisi Seddar Yavuz’un emriyle VIP salonuna alınmadığını ifade eden İmamoğlu yanında milletvekili olduğu halde VIP girişini kullanmasına izin verilmediğini söylemişti.