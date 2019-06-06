Yıldırım Diyarbakır'da: Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bayramlaştı, il binası önünde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına Kürtçe, "Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun" diyerek başlayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bayramda büyük bir coşku ve sevgiyle yakınlaşarak, barışmaya ve kucaklaşmaya, iyilikleri doruğa çıkararak bugünlere geldik. Bizi ramazandan bayrama ulaştıran Rabb'imize hamdolsun. Allah sizlerden razı olsun."

Diyarbakır'a yaptıkları hizmetlerden bahseden Yıldırım, "Şehir içerisinde 9 alt ve üst geçit kavşağını yaptık ve sizlerin hizmetine sunduk. Ayrıca Diyarbakır'ın bütün komşu illerini bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, milleti birleştik. Ama bir şeyi yapmadık, yolları böleriz, Türkiyeyi böldürtmeyiz. İstanbul, Ankara'dan sonra Diyarbakır'a, Doğu'nun merkezine yakışan en güzel havalimanını buraya yaptık. Diyarbakır'a her şey yakışır. 15 yıl içerisinde Diyarbakır'ın alt ve üst yapısında birçok işi hallettik. Sorunlarını bırakmadık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Çünkü ülkemizi, milletimizi, Diyarbakır'ı seviyoruz" diye konuştu.

'İSTANBUL TÜRKİYE'NİN ÖZETİDİR'

Yıldırım, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığına işaret ederek, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada önemli ve stratejik bir ülke olduğunu vurguladı. Bölge üzerinde şeytanca planları alt üst edenin Recep Tayyip Erdoğan olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye ne kadar önemli bir ülke ise İstanbul'un da o kadar önemli bir şehir olduğunu aktardı.

Yıldırım, "İstanbul denilince Türkiye, Diyarbakır, Van, Siirt, Elazığ, Malatya, Batman, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Hakkari akla gelir. Velhasıl Diyarbakır denilince Edirne, Hatay, Antalya, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, 80 vilayet akla gelir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. 250 bin civarında Diyarbakır doğumlu kardeşimiz İstanbul'da yaşıyor, dünya şehri İstanbul'da oturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"31 Mart'ta Türkiye'nin her tarafından seçim yapıldı. Gelecek 5 yıl için yerel yöneticiler seçildi. Bütün seçimler bitti. Ama bir seçim bitmedi. O da İstanbul Büyükşehir Belediye seçimidir. Yine bitmediğini siz biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri yeniden yapılacak" ifadelerini kullanan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın kutlandığını, 2 ay 10 gün sonra da Kurban Bayramı'nın kutlanacağını aktardı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ama arada bir bayramımız daha var. 2 bayram arasında İstanbul bayramı var değil mi? İstanbul bayramına hazır mısınız? Diyarbakırlı hemşehrilerim İstanbul'da 23 Haziranda yeni bir zafere imza atayacak mıyız? Diyarbakır'a size geldim, desteğinizi istemeye geldim. Diyarbakır her zaman bizim yanımızda oldu, inşallah bu sefer de yanımızda olacak. Aramızı hiç kimse açamaz. Ezelden beri kardeşiz. Hiçbirimiz hangi etnik kimlikten doğduğumuza karar veremiyoruz. Bu bizim irademizde, elimizde değil. Kimimiz Kürt, kimimiz Arap, kimimiz Türkmen, kimimiz Türk, kimimiz Laz, Çerkez, Abaza...Ne olursak olalım, kitabımız bir Kur'an-ı Kerim, kıblemiz bir Kabe-i Muazzama, Peygamberimiz bir Hz. Muhammed, dinimiz bir İslam. Hepimiz Müslüman ve kardeşiz. Kardeşliğimize zarar veren kim PKK, değil mi? Türklere de Kürtlere de zarar veren, her tarafı yakıp yıkan, buraların kalkınmasını geciktiren kim, terör örgütü. Terör örgütünün, bölücülerin, PKK'nın Kürtler diye bir sorunu yok. Türklerin de Kürtlerin de bu ülkede yaşayan 82 milyon vatan evladının da sorunu terör örgütüdür, PKK, DEAŞ ve FETÖ'dür."

'BİZİ BİRBİRİMİZDEN AYIRMAYA ÇALIŞANLARA ASLA PRİM VERMEYECEĞİZ'

"İbn-i Haldun ne diyor, 'Coğrafya kaderdir.' Bizim coğrafyamız Anadolu coğrafyası da bizim kaderimizdir" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Topraklarımıza gözümüz gibi bakacak mıyız Diyarbakır? Bu topraklarda biz et ve kemik gibiyiz. Asırlardır bir ve beraber yaşadık. Sevinçte de tasada da bir olduk. Ama hiçbir zaman bu ülke ve topraklar üzerinde operasyon yapanlara kalkanlara prim ve yol vermedik. Bunu da en güzel şekilde Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Doğu ve Güneydoğu illeri yaptı. İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz. İnadına bir, beraber, iri, diri kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız inşallah. Bu topraklar hepimize yeter. Bu güzel ülke hepimize yeter. Paylaşacak o kadar şeyimiz var ki ayrışacak hiçbir şeyimiz yok."