Seçim öncesi Optimar ile MAK'dan anket sonuçları: İmamoğlu önde

Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, YSK’nin gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını belirtti.
MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göreyse 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde.
15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu’na destek yüzde 50,3, Binali Yıldırım’a destek yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar’a destek yüzde 0,75 oldu.
YSK’NİN KARARINI DOĞRU BULMAYANLARIN ORANI YÜZDE 47
Cevap verenlerin yüzde 47’si YSK’nin kararını doğru bulmazken, yüzde 43 kararı doğru bulduğunu söyledi.
Ankete katılanların yüzde 79’u 31 Mart’ta destekledikleri adayı desteklemeye devam edeceğini belirtirken, yüzde 13’ü 23 Haziran’da farklı bir aday seçebileceklerini açıkladı.
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