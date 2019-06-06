Seçim öncesi Optimar ile MAK'dan anket sonuçları: İmamoğlu önde

YSK’nin 31 Mart seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik iki farklı şirket tarafından yapılan son anket sonuçları açıklandı. Yapılan anketlere göre ise, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın önünde.

Optimar Araştırma Şirketi'nin 23 Haziran seçimlerine yönelik yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğu görünüyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, YSK’nin gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını belirtti.

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göreyse 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde.

15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu’na destek yüzde 50,3, Binali Yıldırım’a destek yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar’a destek yüzde 0,75 oldu.

YSK’NİN KARARINI DOĞRU BULMAYANLARIN ORANI YÜZDE 47

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi ankete katılanlara YSK'nin İstanbul kararını doğru bulup bulmadıklarını da sordu.

Cevap verenlerin yüzde 47’si YSK’nin kararını doğru bulmazken, yüzde 43 kararı doğru bulduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 79’u 31 Mart’ta destekledikleri adayı desteklemeye devam edeceğini belirtirken, yüzde 13’ü 23 Haziran’da farklı bir aday seçebileceklerini açıkladı.