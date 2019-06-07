Soylu: Karayılan beni beğenmiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı kişilerin kendisini seçim çalışmalarına katıldığı için eleştirdiğini hatırlatarak, "İstanbul bizim medeniyetimizin zenginliğidir. Bana ne söylerse söylesin, ne ortaya koyarsa koysun, değil mi PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri burada, ben 23 Haziran'a burada canım çıkana kadar çalışacağım" dedi.

Soylu, Of-Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneği’nin bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra, herkesin yaşam biçimine, inancına, etnik kökenine saygı duyarak ve karışmayarak politika izlediğini, 2002'den itibaren de Türkiye'de bu politikayı izlediğini söyledi.

Sağlığından ulaşımına kadar İstanbul için güzel işlerin yapıldığını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"İstanbul'un ulaşımında hatta ötekileştirilmesinde ciddi bir sabıkaları var. Şimdi gelecekler İstanbul'u, neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı, Canan, öbür tarafta Sezai ile HDP'nin, öteki tarafta Kılıçdaroğlu'yla beraber burada İstanbul'u yönetecekler. Bir şey söyleyeyim. O zaman kendi kendimize şu soruyu sorarız; Doğu ve Güneydoğu'da bu mücadeleyi niye yaptık? Sonra HDP gelecek bir payını alacak, LGBT'si de gelecek bir tarafında olacaklar, onlar gelecek bir tarafında olacaklar, ötekiler gelecek başka bir tarafında olacaklar. Allah'ınızı severseniz, kadın diyecek ki bizim dinimize, inancımıza aykırı laflar söyleyecek, bizi küçük düşürecek, bizi örümcek görecek. O kafasıyla beraber. Sona HDP gelecek bir tarafından ortak olacak sonra? İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değil hemşehrim, bizim yaşadığımız İstanbul değil. Dünyanın neresinde olursa olsun umutsuzluğa düşmüş herkesin baş şehridir burası".

'KARAYILAN BENİ BEĞENMİYOR'

Soylu, KCK'nın Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan'ın kendisi hakkında konuşmalarını hatırlatarak, "Murat Karayılan'ın benim için söylediklerini dinlediniz mi? Beni beğenmiyor. 'Böyle İçişleri Bakanı mı olur?' diyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı kişilerin kendisini seçim çalışmalarına katıldığı için eleştirdiğini hatırlatarak, "İstanbul bizim medeniyetimizin zenginliğidir. Bana ne söylerse söylesin, ne ortaya koyarsa koysun, değil mi PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri burada, ben 23 Haziran'a burada canım çıkana kadar çalışacağım. Bir kişi, bir kişi Allah'ın izniyle. Bu kadar açık ve net. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Burada milletimizle beraber büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bu anlayışı, inşallah 23 Haziran'dan sonra Türkiye'de oynamaya çalışacakları oyuna müsaade etmeyecekleri bir sonuç olur. Duamız budur. Bizim değerlerimizi aşağılayanlar İstanbul'u hak etmiyorlar. 23 Haziran'da, bunlara bir daha oya göz koyamayacak şekilde işi bitirmemiz lazım" diye konuştu.