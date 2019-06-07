Yavaş, 'yeşil enerji' için gittiği İngiltere'de İşçi Partisi lideri Corbyn ile görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Birleşik Krallık'ta "yeşil enerji" projelerine yönelik bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Yavaş görüşmeler kapsamında İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile de bir araya geldi.