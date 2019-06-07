Yavaş, 'yeşil enerji' için gittiği İngiltere'de İşçi Partisi lideri Corbyn ile görüştü

İngiltere'de temaslarda bulunan Yavaş, Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:
"Birleşik Krallık‘ta Barking Dagenham Belediye Başkanı Darren Rodwell ile yeşil enerji konusunda bilgi paylaşımında bulunduk.
Londra İşçi Partisi Milletvekili Lyn Brown ile birlikte sosyal politika projeleri hakkında fikir alışverişi gerçekleştirdik.
Londra İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile tanışma ve görüşme fırsatı buldum".
Birleşik Krallık‘ta Barking Dagenham Belediye Başkanı Darren Rodwell ile yeşil enerji konusunda bilgi paylaşımında bulunduk.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 6 Haziran 2019
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We shared information on green energy with Barking Dagenham Mayor Darren Rodwell in the UK. pic.twitter.com/KU5qh2MuEQ
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