Cem Küçük: AK Partili iş adamına 'Rüyanızda göremeyeceğiniz ekonomik refaha Erdoğan’la kavuştunuz' dedim

Cem Küçük, "Kazanırken ‘bravo hükûmet’, kaybederken ‘beceriksiz hükûmet’" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kapitalizmin zaman zaman sıkıntıları baş gösterir. Ekonomideki en iyi sistem midir bilinmez ama kapitalizm mevcutların en tutarlı olanıdır. Zenginleşme, refah, gelişme, inovasyon bu sistemle artar. Tabii ki eleştirilecek yanları da vardır" ifadesini kullandı.

Küçük şöyle devam etti:

"2006-14 yılları arası ABD Merkez Bankası Başkanı olan Ben Bernanke bu durumu Karar Alma Cesareti (The Courage to Act) kitabında anlatır. 11 Eylül’den sonra Amerikan Merkez Bankası faizleri düşürmüş, yatırım ve harcamaların önü açılmıştı. Gayrimenkul sektörü gereğinden fazla büyümüş ve bunun sonucunda büyük bir balon oluşmuştu.

2008 finans krizi böyle meydana gelmişti. Sonra gereken tedbirler alındı ve birkaç yıl sonra işler düzelmeye başladı. 700 milyar dolarlık Kurtarma Paketi’yle (bailout) ekonomi yeniden yoluna girdi. Kapitalizm aralarda böyle soslar veriyor. En küçük krizde devletçi ekonomiye dönelim, sosyalizm iyidir yaygarası Batı’da koparılıyor. Ancak devletçi ekonomilerin ya da sosyalist anlayışın ne olduğunu Varşova Paktı ülkelerinden biliyoruz. En küçük bir sarsıntıda hemen Cambridge Üniversitesinden Ha-Joon Chang’ın yazdığı ‘Kapitalizm Hakkında Size Anlatılmayan 23 Şey (23 Things They Don’t Tell You About Capitalism) eleştirel kitaplar çıkar.

Neticede kapitalizm sorunları olmakla beraber zenginlik sağlıyor. Bu kadar lafı niye ettik? Şundan dolayı. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye 17 yıldır ekonomide devrim niteliğinde işler yaptı. 3 kat büyüyen ekonomi, sağlıkta yapılan büyük hamleler, altyapı ve ulaşımdaki muazzam başarılar bizi dünyada öne çıkardı. Yol, köprü, hastane, havalimanı vb onları saymıyorum bile. Erdoğan liderliğindeki hükûmetler Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi yönetimleridir. Her hükûmet gibi eleştirilecek tarafları vardır ama büyük resme bakıldığında her şey ortada apaçık duruyor.

Elbette 17 sene büyüyen ekonomi son 1 yıldır biraz duraksadı. Gayet normal. Bir yerde şişkinlik oldu. Bazı sıkıntıların olduğu muhakkak. Bunlar da geçecektir. Zaten gereken tedbirler alınıyor. Ancak burada söylemek istediğim başka bir husus var. Birkaç hafta önce benim de olduğum iftarda AK Partili olduğunu bildiğim bir iş adamı konu ekonomiye gelince ‘Cem Bey siz şimdi ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatırsınız, şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz dersiniz’ dedi.

Tabii bana bu böyle bir pas verince benim için gol atmak çok basit. Ben de ona aynen şunları dedim: ’Siz ve sizin gibiler 17 sene önce kıyıda köşedeydiniz. İşleriniz vardı ama büyük değildiniz. Son 17 yılda Erdoğan’ın sağladığı ortamla servet edindiniz. İşleriniz büyüdü. Para kazandınız. Teşvikler aldınız, rüyanızda göremeyeceğiniz ekonomik refaha Erdoğan’la kavuştunuz. İşler az biraz kötü gidince hemen eleştiriye başlıyorsunuz. Elinizi taşın altına koyun, hükûmetimize yardımcı olun.’

Gerçekten de Erdoğan sayesinde irili ufaklı birçok iş adamı büyük paralar kazandı. TÜSİAD’çılar korkunç servetler yaptılar. Yapsınlar, hepsi ülkemizin zenginliği. İyi de, ekonomide biraz sıkıntı çıkınca bu hâl ve tavır nedir arkadaş? Bir iki yıl sıkıntı çekseniz ölür müsünüz? Gidin hükûmete yardımcı olun. Kazanırken ‘bravo hükûmet’, kaybederken ‘beceriksiz hükûmet’ anlayışı size yakışmaz. Nimete ortak ol, külfette ortada görünme. Yok öyle yağma.

O zaman nerede iyi niyet diye sorarlar adama. Davasına inanan zor zamanlarda da hükûmetinin arkasında durur. Ona güvenir. Sıkıntıları atlatmak için yardımcı olur, çözüm önerisi getirir. İşler iyiyken herkes dosttur. Önemli olan dertli zamanlarda devletimizin yanında durmaktır. Unutulmasın ki, insan karakteri en zor anlarda belli olur."