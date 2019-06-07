Kayıt
10:05 07 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Kunduracı Ahmet’ten Cape Town’a kalp nakli mektubu

    © Flickr /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Tekirdağlı ayakkabı ustası Ahmet Çuhacı, Güney Afrika’nın Cape Town şehrindeki hastanede dünyanın ilk kalp naklini yapan Prof. Dr. Chris Barnard’a 1968 yılında bir mektup gönderdi. Çuhacı mektubunda Barnard ve ekibini tebrik edip bu büyük başarılarından dolayı kendisine bir çift kundura göndermek istediğini belirterek ayakkabı numaralarını sordu.

    1967 yılında 2 Aralık’ı 3 Aralık’a bağlayan gece tıp tarihi için bir dönüm noktasıydı. Prof. Dr. Chris Barnard, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde, 300 yıllık tarihi binadaki hastanede dünyanın ilk kalp naklini gerçekleştiriyordu. İnsanlık tarihi boyunca ilk kez birinin kalbi, başka birinin göğsünde atacaktı.

    Dr. Barnard ve ekibi saatler süren zorlu ameliyatı başarıyla tamamladı. 25 yaşındaki Dennise Darvall’ın kalbi, 53 yaşındaki Louis Washkansky’ye nakledildi. Tıp dünyasındaki bu büyük başarı, Türkiye’de de çok konuşuldu. 4 Aralık 1967 tarihli Hürriyet gazetesi haberi ‘Tıp tarihinde yeni bir sayfa’ olarak duyurdu.

    Seyit Torun
    © AA / Evrim Aydın
    CHP'li Torun: İstedikleri kadar VIP'e almasınlar, İmamoğlu tüm Türkiye'nin kalbine girdi
    Ameliyata ve Washkansky’nin sağlık durumuna dair detaylar hem gazetelerden hem de radyolardan günü gününe duyurulurken Dr. Bernard da artık iyiden iyiye meşhur olmuştu Türkiye’de. Urfalı Babi adlı bir türkücü ‘Doktor Barnard, Doktor Barnard gel kalbimi çabuk tak’ diye bir türkü bile yazmıştı.

    AMELİYATTAN ETKİLENEN TEKİRDAĞLI KUNDURACI

    Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Tekirdağ’da belediye pasajındaki küçük dükkânında kunduracılık yapan Ahmet Çuhacı meraklı biriydi. Ortaokul mezunuydu ve dünyada ne olup bittiğini hem gazetelerden hem de radyolardan takip ederdi. Dr. Bernard’ın başarısının insanlık için ne anlama geldiğini anlamıştı. Ameliyatın yapıldığı hastanenin yönetimine 1 Mayıs 1968 tarihinde İngilizce bir mektup gönderdi. Mektupta şunlar yazıyordu:

    “Türkiye’de bir kunduracı olarak bu kalp ameliyatıyla insanlığa büyük fayda sağlayan Dr. Barnard’a ve sempatik dişçi Blaiberg’e birer çift kundurayı hediye olarak göndermek istiyorum. Sizden bu iki arkadaşın ayak numaralarını mümkün olan en kısa sürede bana göndermenizi rica ediyorum. Tekirdağ şehrimizden hastanenizin bütün çalışanlarını tebrik ediyoruz.”

    USTANIN MEKTUBU CAPE TOWN’IN KALBİNDE

    Ahmet Usta’nın bu mektubu Cape Town’daki Groote Schuur Hastanesi’ne ulaştı. Hastane yönetimi ne cevap verdi henüz bilinmiyor. Naklin yapıldığı hastanenin ameliyathanesi yıllar sonra ‘Heart of Cape Town’ (Cape Town’ın Kalbi) müzesi oldu. Ahmet Usta’nın mektubu da bu müzede yer buldu. Müzeyi gezenler mektubu döneme ait belgelerin sergilendiği bölümde görüyor. Mektup, Türk bir doktorun müzede gördüğü mektubu sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme geldi.

    Tuğba Ekinci
    © Fotoğraf : Twitter
    Tuğba Ekinci'den Erdoğan'a: Kalbinizi kıranlar adına ben özür dilerim
    ‘TAM DA ONA GÖRE BİR İŞ’

    Mektubun üzerindeki adresten yola çıkarak Ahmet Çuhacı’nın Tekirdağ’da izini sürdük. Kendisi 5 yıl önce vefat etmiş. Eşi Fatma Hanım (70) iki çocuğuyla birlikte hayat mücadelesine devam ediyor. Yıllar önce bahçeli müstakil evken sonradan büyük bir apartmana dönüşen evlerinin bulunduğu sokağın hemen başında ise 1960’lardaki çırağı Ali’nin küçük dükkânı var. Fatma Çuhacı’ya misafir olduk. “Ahmet Amca, yıllar önce Afrika’daki bir doktora mektup yazmış, onun için geldim” deyince Çuhacı, “Doktor Barnard mı?” dedi hemen. Mektuptan haberi yoktu ama Dr. Barnard’ı biliyordu.

    Çuhacı şunları anlattı:

    ‘ÖYLE ŞEYLERE MERAKLIYDI’

    “Ahmet öyle şeylere meraklıydı. Açık ve ileri görüşlüydü. Demek bu mektubu o zamanlar yazmış. Ama onun böyle bir mektup yazdığından haberim yoktu. Yabancı lisan bilmezdi. Muhakkak lisan bilen arkadaşları vardı. Doktor arkadaşları da vardı zaten. Türkçe BBC’nin radyo programlarını takip ederdi. Bilgi yarışmalarına katılır, sorulan soruları cevaplamak için mektup gönderirdi. Böyle bir mektupla Avrupa seyahati de kazanmıştı. Ben gidemedim çünkü hem tek kişilikti hem de çocuklarımız küçüktü, bırakamazdım. O gitti, gezdi geldi. Anlatırdı neler gördüğünü. Dediğim gibi bana bir mektuptan bahsetmedi. Ama öyle şeyler yapar ederdi. Tam ona göre bir iş...”Ahmet ustanın o yıllardaki çırağı Ali Yücelten’in de mektuptan haberi yoktu. O da ustasının meraklı ve okuyan biri olduğunu anlattı: “Ustam akıllıydı, muhabbeti dinlenirdi. Akıl danışanlar da çok olurdu ona.”

    Enerji içeceği
    © Fotoğraf : Twitter
    Enerji içeceği kalp düşmanı
    Kunduracı Ahmet’ten Cape Town’a kalp nakli mektubu
    MÜZE: KAYDA ULAŞAMADIK

    Müze yönetimi mektubun özellikle Türk ziyaretçilerin çok ilgisini çektiğini belirterek, şu bilgiyi verdi:

    “Arşivimizde hastanenin bu mektuba bir cevap verip vermediğine dair bir kayıt bulamadık. Ayakkabıların da gönderilip gönderilmediğine ilişkin bir kaydımız yok. Sizin talebinizden sonra Doktor Barnard’ın kızına ulaşıp ayakkabıları sorduk. O da hatırlayamadığını söyledi.” 

    Etiketler:
    Tekirdağ, mektup, Cape Town, Ayakkabı, kalp nakli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'nın St.Petersburg kentinde bugün ziyaretçilere kapılarını açan 23. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda çalışan gönüllüler.
    St. Petersburg Ekonomi Forumu 2019 kapılarını açtı
    Karikatür
    ABD'li Senatörden Trump'a: Bolton'un kendi dış politikasını uygulamasına izin verme
    İnfografik
    St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF)
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet