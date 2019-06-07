İddia: İmamoğlu ile Yıldırım'ın katılacağı programın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için yarışacak AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın hangi kanal tarafından yayınlanacağının belli olduğu ileri sürüldü.Twitter
Yeni Şafak'ın iddiasına göre Yıldırım ile İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.
Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi.
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