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15:18 07 Haziran 2019
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    Öztrak: Haiti, Angola'da bile enflasyon bizim altımızda

    © DHA /
    Türkiye
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    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yıllık 18.7 enflasyon oranı serideki en yüksek mayıs ayı enflasyonu. Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8. ülke. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda" dedi.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
    © AA / Celal Güneş
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    -YSK'nin açıkladığı gerekçe sadece 10 gün yaşayabildi. Kendi gerekçesini kendi çürüttü. Bayramın son günü gece yarısından sonra YSK başkanı 13 ilçe seçim müdürünü geçici olarak görevden uzaklaştırdık açıklaması yaptı. Gerekçesi ise bu müdürlerin memur olmayan başkansız sandıkların yoğunlaştıkları yerde görev yapmalarıymış.

    -Fatura neden bir tek müdürlere çıkıyor? Herkes imzalamamış mıydı? Bir şeyler olmuş izlenimi vermeye çalışıyorlar. Seçim iptal etmeye bu gerekçeler yetmez.

    -Tek adam rejimine direnemeyen bu kurum, hukuk sisteminin düğmelerini baştan beri yanlış iliklemiştir. Sonuç, ortaya çıkan bu durumdur. Bugüne kadar böyle bir şey yaşanmamıştır.

    -Nisan ayında açılan şirket %21 düşmüş. Pahalılık başını aldı gidiyor. Yıllık tüketici, üretici fiyatları rekorlar kırmaya devam ediyor. Yıllık 18,7 enflasyon oranı serideki en yüksek Mayıs ayı enflasyonu. Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8. ülke. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda.

    -Dışarısı rahip diyor iki günde gönderiyorsunuz. NASA çalışanı arkadaşımız diyor ev hapsine çıkarıyorsunuz. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Saray ve onun sosyete damadı olduğu sürece bizim dış düşmana ihtiyacımız yok.

    -Küçülen bir ekonomide cari işlem fazlası vereceğim diye övünmek ekmek bulamayan ailenin aç kalmasını unutup bütçem artık fazla veriyor diye sevinmesi. Cari fazla ile övünen damada tavsiyem ekonomiye giriş dersini bir daha okumasıdır.

    © AA / Bestami Bodruk
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    -Milletin evlatları borç bulamadığı için intihar ederken yandaşlar ballı yönetim kurulu üyeliklerine getiriliyor. Milletin evlatları iş bulmak için kapı kapı dolaşırken Saray sosyetesindekiler genç yaşta 40 ayrı yerde yönetim kurulu üyesi olabiliyor. Örnek mi? THY'nin 34 yaşındaki basın müşaviri.

    -Daha önce genel başkanımızın idamını isteme cüretini gösteren densiz bir operasyon kanalı şerefli subaylarımıza ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Subayın bir diğer adı da onurdur.

    -Neden başkomutanım diye övünen kişi orduya sahip çıkmıyor.?

    -(Binali Yıldırım'ın 'Kürdistan', PKK, 'Dersim' açıklamalarıyla ilgili soru) Bu sorunun muhatabı Sayın Bahçeli'dir. Ben de ne cevap vereceğini büyük bir merakla bekliyorum.

    -(VIP kapı polemiği) İmamoğlu'nun giriş çıkışlarında çok büyük kalabalık oluyor. Normal kapılarda aksama olmaması için VIP'ten girip çıkıyor.

    (Ortak canlı yayın) Mahir Ünal ve Engin Altay bu işi yürütüyor. Kendileri gerekli açıklamayı yapacaktır.

    Etiketler:
    CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Enflasyon, Faik Öztrak
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