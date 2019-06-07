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22:23 07 Haziran 2019
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    Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Benim tercihim programın bir kanal yerine stüdyoda yapılması

    © Sputnik / Sertac Kayar
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan program ile ilgili, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru." dedi.

    Yıldırım, Kastamonu Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın dolu dolu geçtiğini söyledi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta resmi bayramlaşma törenine katıldı.
    © AA / İsmail Hakkı Demir
    AK Partili Ünal: Yıldırım- İmamoğlu canlı yayını için bayramdan hemen sonra temas gerçekleştireceğiz

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bunula ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah." 

    'ZİYARETTEN GERİYE VALİYE KÜFÜR, POLİSE AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER KALDI'

    © AA / Barış ORAL
    Soylu: İmamoğlu valiye 'İt' dedi

    Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretleri ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Yıldırım, "Ziyaretten geriye ne kaldı. Devletin valisine ağır küfür, hakaret, devletin polis ve memurlarına ağza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu Valimize söylediği, söz ben buradan tekrarlamaktan icap duyarım, onun için söylemiyorum, asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birinin böyle sözler söylemesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    23 Haziran İBB seçimleri, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Türkiye
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