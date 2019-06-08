Yıldırım'ın 'Ortak yayını yönetsin' dediği Uğur Dündar: Adil olacağıma şüphe yok

AK Parti tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile birlikte çıkacağı ortak yayınla ilgili olarak "Benim tercihim tartışmayı Uğur Dündar‘ın yönetmesi olur" dedi. Dündar ise buna "Adil olacağıma şüphe yok" yanıtını verdi.

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, dün 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile konuştu.

Işık, Yıldırım'ın CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile birlikte katılacağı ortak yayın için “Benim tercihim tartışmayı Uğur Dündar'ın yönetmesi olur, mecraya gelince biz bir yerden yayını yaparız isteyen kanallar alır yayınlar” dediğini aktardı.

Binali Yıldırım’la konuştum az önce, ortak tv yayını için “Benim tercihim tartışmayı @ugurdundarsozcu ‘ın yönetmesi olur, mecraya gelince biz bir yerden yayını yaparız isteyen kanallar alır yayınlar” dedi. @BY — Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 7, 2019

​Işık, konuya ilişkin olarak İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ile de konuştuğunu, “Ortak yayın moderasyonu için Uğur Dündar ismine hiçbir itirazımız olmaz” yanıtını aldığını aktardı.

UĞUR DÜNDAR: ERDOĞAN-BAYKAL YAYININI BEN YÖNETMİŞTİM

Konuya dair bir açıklama da Sözcü yazarı Uğur Dündar'dan geldi.

Independent Türkçe'ye konuşan Dündar, "Böyle bir sorumluluk bana tebliğ edilirse son derece adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur" dedi.

"Sayın Binali Yıldırım'a bana duyduğu güven için teşekkür ederim. Ortak yayının demokrasimizi güçlendireceğine inanıyorum" ifadesini kullanan Dündar yayın hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'de iki lider arasındaki son canlı yayın tartışması 2002 seçimlerinden hemen önce, en yüksek oyu alacağı anketlerde ortaya çıkan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal arasında gerçekleşmişti ve onu ben yönetmiştim. Yayından sonra her iki lider bana içtenlikle teşekkür etmişlerdi. O yayının son derece dürüst ve adil bir yayın olduğu iki liderin de ortak görüşüydü."

Dündar, "Ben yarım asırdır televizyonculuk yapıyorum, yıllarca TRT'de çalıştım. 1990'larda da siyasi parti liderlerinin katıldığı açık oturumları ben yönetirdim" diye konuştu. Programın bir stüdyoda yapılması fikrine destek veren Dündar, "Tabii ki bir ortak yayın düşünülmeli. Örneğin TRT İstanbul Televizyonu'nun stüdyoları kullanılabilir ve isteyen kanallar ortak yayınla bu programı seyircilerine yansıtabilir" dedi.