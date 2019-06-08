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10:20 08 Haziran 2019
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    İSPARK

    İSPARK'taki zarar Sayıştay raporlarına girdi

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Binali Yıldırım'ın "Nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim" dediği İBB şirketi İSPARK'taki zarar Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Rapora göre, 225 otoparktan sadece 52 tanesi ruhsatlı işletilmiş, milletvekillerine bedava otopark olanağı tanınmış, reklam üniteleri usulsüz işletilmiş.

    © AA / Binali Yıldırım İletişim Ofisi
    Yıldırım: İSPARK'ın nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim
    Binali Yıldırım'ın, “Niye zarar ediyor, anlamış değilim” dediği, Ekrem İmamoğlu'nun ise "Orada neler döndüğünü biliyoruz" açıklmasında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK'taki usulsüzlükler Sayıştay raporuyla gözler önüne serildi. 

    Sayıştay Raporu'na göre İSPARK'ta, otoparklardaki reklam üniteleri usulsüz işletilmiş, onlarca ruhsatsız otopark faaliyete alınmış, milletvekillerine de bedava otopark olanağı tanınmış. 

    225 OTOPARKTAN SADECE 52'Sİ RUHSATLI

    CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş
    © AA /
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    Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Sayıştay raporunda şu tespite yer verdi; “İSPARK'ın işlettiği açık ve kapalı otoparklardan bazılarının ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilmiştir. Bu itibarla, İSPARK tarafından işletilen açık ve kapalı otoparkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir. 225 adet açık ve kapalı otopark İSPARK A.Ş. tarafından işletilmekte olup bunlardan yalnızca 52 adedi ruhsatlandırılmış, 74 adedinin ise ruhsatlandırılmasına ilişkin dosya açılmış olmasına karşın halihazırda ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmamıştır. Geriye kalan otoparklar ise ruhsatsız bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir”.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : CHP
    İmamoğlu'ndan seçim vaatleri: Annelere ücretsiz ulaşım, öğrencilere indirimli kart
    Raporda, ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisi'nin belediye iştirakleri olan Metro İstanbul A.Ş. ve Otobüs A.Ş. bünyesinde bulunan otopark alanlarının işletmesinin İSPARK'a devredildiğini ancak bu alanlardaki reklam panolarının işletmesinin İSPARK tarafından yapılmadığına dikkat çekildi.

    Otoparklardaki bazı reklam ünitelerinin ise söz konusu iştirakler tarafından işletildiği ya da işletmesinin bu kuruluşlar tarafından devredildiği belirtildi.

    ÜCRETSİZ OTOPARKTAN 2.7 MİLYON ZARAR EDİLDİ

    © Twitter
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    Otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin de önemli usulsüzlükler yapıldığı ortaya konuldu. Sayıştay'a göre, 2017 yılında ücretsiz otopark dolayısıyla İSPARK'ın uğradığı zararın 2 milyon 776 bin 508 TL olduğu belirtildi.

    Raporda “Büyükşehir belediyesinin 2017 Yılı Ücret Tarifesi'nde mevzuata aykırı düzenlemelere yer verilmiş olup son seçim dönemi milletvekillerinin bir araca, İBB sınırları dahilindeki muhtarların bir araca, İBB meclis üyeleri ve ilçe meclis üyelerinin ise üç araca kadar İSPARK'a bildirmeleri ve sisteme kaydettirmek koşulu ile otoparklardan ücretsiz yararlanabilecekleri belirtilmiştir” denildi.

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    İETT / Eminönü
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Daha önce canlı yayın programında İSPARK'ın zarar ettiği yönündeki soruya 'İSPARK nasıl zarar ediyor ben de anlamadım' yanıtını veren Binali Yıldırım daha sonra başka bir canlı yayında şirketin 2005 yılından beri her yıl kâr ettiğini öne sürmüştü.

    Yıldırım, ''İSPARK hiç zarar etmemiş. 2005 yılında kurulduğundan bu yana kazandıklarından İBB'ye yaklaşık 300 milyon lira pay ödemiş. 2005'ten bu yana hiç eksiye düşmemiş, hep kâr açıklayan bir belediye iştirak şirketidir'' demişti.

    Etiketler:
    Ruhsat, otopark, Usulsüzlük, Sayıştay, zarar, İSPARK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, Binali Yıldırım
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