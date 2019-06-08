İSPARK'taki zarar Sayıştay raporlarına girdi

Sayıştay Raporu'na göre İSPARK'ta, otoparklardaki reklam üniteleri usulsüz işletilmiş, onlarca ruhsatsız otopark faaliyete alınmış, milletvekillerine de bedava otopark olanağı tanınmış.
225 OTOPARKTAN SADECE 52'Sİ RUHSATLI
Sayıştay raporunda şu tespite yer verdi; “İSPARK'ın işlettiği açık ve kapalı otoparklardan bazılarının ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilmiştir. Bu itibarla, İSPARK tarafından işletilen açık ve kapalı otoparkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir. 225 adet açık ve kapalı otopark İSPARK A.Ş. tarafından işletilmekte olup bunlardan yalnızca 52 adedi ruhsatlandırılmış, 74 adedinin ise ruhsatlandırılmasına ilişkin dosya açılmış olmasına karşın halihazırda ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmamıştır. Geriye kalan otoparklar ise ruhsatsız bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir”.
Otoparklardaki bazı reklam ünitelerinin ise söz konusu iştirakler tarafından işletildiği ya da işletmesinin bu kuruluşlar tarafından devredildiği belirtildi.
ÜCRETSİZ OTOPARKTAN 2.7 MİLYON ZARAR EDİLDİ
Raporda “Büyükşehir belediyesinin 2017 Yılı Ücret Tarifesi'nde mevzuata aykırı düzenlemelere yer verilmiş olup son seçim dönemi milletvekillerinin bir araca, İBB sınırları dahilindeki muhtarların bir araca, İBB meclis üyeleri ve ilçe meclis üyelerinin ise üç araca kadar İSPARK'a bildirmeleri ve sisteme kaydettirmek koşulu ile otoparklardan ücretsiz yararlanabilecekleri belirtilmiştir” denildi.
ÖNCE 'ANLAMADIM' DEMİŞ, SONRA 'KÂR EDİYOR' İDDİASINDA BULUNMUŞTU
Yıldırım, ''İSPARK hiç zarar etmemiş. 2005 yılında kurulduğundan bu yana kazandıklarından İBB'ye yaklaşık 300 milyon lira pay ödemiş. 2005'ten bu yana hiç eksiye düşmemiş, hep kâr açıklayan bir belediye iştirak şirketidir'' demişti.
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