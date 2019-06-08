Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Pençe Harekâtı’nda toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 53 Mayın/EYP imha edilmiş, örgüte ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir" dendi.