Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen askeri harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 53 Mayın/EYP imha edilmiş, örgüte ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir.#MSB #PençeHarekatı https://t.co/5j5oFgaK3s pic.twitter.com/D7wV2fUvnA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2019
Açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 53 Mayın/EYP imha edilmiş, örgüte ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.
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