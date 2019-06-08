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11:54 08 Haziran 2019
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    Marmaray

    Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması: 54 setin 43'ü her gün hizmet veriyor

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Marmaray için alınan 478 milyon euro değerindeki tren setlerinin, gerekli uzunlukta ray-makas sistemi olmadığı için depoya kaldırıldığı iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

    Marmaray
    © AA /
    Marmaray için alınan 478 milyon euro değerindeki tren setleri depoya kaldırıldı
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "06 Haziran 2019 tarihli Cumhuriyet gazetesinde ve daha sonra da Cumhuriyet gazetesi kaynaklı olarak  bazı basın yayın kuruluşlarında İYİ Parti Milletvekili Sayın Lütfi Türkkan'ın soru önergesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan cevaba dayandırılarak  'Marmaray’da kullanılmak üzere alınan tren setlerinin kullanılmayarak kaderine terk edildiği' yönündeki gerçeği yansıtmayan iddialarına yer verilmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür" dendi.

    Açıklama şöyle devam etti:

    • "Marmaray’a işletilmek üzere, gelecekteki hedef yolcu sayıları ve yedek araç gereksinimi hesapları da göz önüne alınarak Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından toplam 400 araçlık 54 adet tren seti temin edilmiştir.
    • Söz konusu setlerden 20 adet 5 vagonlu tren seti projenin 13.6 km’lik Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi kesiminin 29 Ekim 2013 tarihinde işletmeye açılması ile birlikte günde 333 sefer yapmaya başlamıştır.
    • 24 adet 10 vagonlu ve 19 adet 5 vagonlu tren seti ise 12 Mart 2019 tarihinde Gebze-Halkalı arasında 77 km’lik hattın tamamının işletmeye açılmasıyla birlikte günde 286 sefer yaparak her gün ortalama 350-400 bin yolcu taşınmaya başlamıştır.
    • Anlaşılacağı üzere Marmaray için temin edilen toplam 54 adet setin 43 adedi her gün hizmet vermektedir ve geriye kalan toplam 9 setin bir kısmı yedek olarak kullanılmakta, bir kısmının ise yolcu sayısındaki artışa göre peyderpey işletmeye alınmayı beklemektedir. Halihazırda raylara indirilmemiş 2 adet set bulunmaktadır. Onların da testleri devam etmekte olup, testlerinin tamamlanmasının ardından hizmete alınacaktır.

    Dolayısıyla haberde yer aldığı gibi Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. 478 milyon Euro israf edilmiş iddiaları asılsızdır. Söz konusu setler Gebze-Halkalı arasında her gün ortalama 350 bin İstanbulluya hizmet vermektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan imzası ile cevap verilen soru önergesinde de bu şekilde izah edilmiş olmasına rağmen sanki bu setler depolarda çürümeye terk edilmiş gibi bir algı oluşturulmak istenmiştir."

    Etiketler:
    hizmet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray
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