Didem Arslan Yılmaz: Moderatörlüğü Uğur Dündar istemişse bence sorun yok

Dündar'ın konuya dair açıklamasına da atıfta bulunan Yılmaz, şunları söyledi:
"Demokrasimize büyük katkısı olacağına inandığım iki değerli adayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu‘nun buluşmasına vesile olmak da güzel. Sayın Binali Yıldırım, Sayın Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü istemişse bence sorun yok, önemli olan bu yayının yapılması."
Demokrasimize büyük katkısı olacağına inandığım iki değerli adayın @BY ve @ekrem_imamoglu ‘nun buluşmasına vesile olmak da güzel. Sayın Binali Yıldırım, Sayın @ugurdundarsozcu’nün moderatörlüğünü istemişse bence sorun yok, önemli olan bu yayının yapılması.— Didem Arslan Yılmaz (@arslandidem) June 8, 2019
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