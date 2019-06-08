İmamoğlu’nun VIP’teki krize müdahale anları: Kurban olayım gel şuradan vatandaş gibi gidelim

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için CHP tarafından yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu'da yaşanan VIP krizine müdahalesine dair görüntüler ortaya çıktı.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu’da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’la birlikte havaalanındaki yaşadığı VIP krizine müdahale anlarına dair görüntü ortaya çıktı.

Gazeteci İrfan Değirmenci’nin YouTube’tan paylaştığı görüntülerde İmamoğlu’nun Seyit Torun’a “Gel şuradan vatandaş gibi gidelim kurban olayım” dediği duyuluyor.